Puebla vs Atlante EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión por TV Azteca HOY viernes 18 de septiembre del partido de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador online y en línea

En el arranque de la Jornada 9 del Apertura 2026, desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Puebla recibe a Atlante en el tradicional Viernes Botanero.

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La Franja llega a este compromiso en la octava posición de la tabla general con 13 puntos, buscando sacudirse la reciente derrota por la mínima ante Toluca. Por su parte, los Potros de Hierro urgen de una victoria, suman apenas 7 unidades con un paso irregular y vienen de caer por goleada 3-0 ante Pachuca.

El silbatazo inicial es hoy, viernes 18 de septiembre, a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). Podrás disfrutar de las acciones más importantes del partido completamente GRATIS y EN VIVO a través de la señal de Azteca 7, así como en la app y el sitio web de Azteca Deportes.

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Alineaciones del Puebla vs Atlante

Puebla: POR CONFRIMAR

Atlante: POR CONFRIMAR

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LA FRANJA vs LOS POTROS en el #ViernesBotanero 🔥



La jornada 9 del Clausura 2026 arranca en el Clausura 2026 con el Puebla vs Atlante... IMPERDIBLE por @AztecaSiete



🔴 Puebla vs Atlante EN VIVO, a las 6:50 PM en https://t.co/hULDsDw9Nb y Azteca 7 🎽🆚🐴 pic.twitter.com/kvmcOWeRqW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 18, 2026

¿Dónde ver Puebla - Atlante?

Puebla vs Atlante se podrá ver totalmente gratis y en vivo en la página de aztecadeportes.com si deseas mirarlo en línea, por otra parte, en tv abierta estará disponible por la señal de Azteca 7 y será parte de la doble cartelera de Viernes Botanero, ya que al terminar, podrás disfrutar del partido de FC Juárez vs Tigres, también correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Posiciones de Puebla contra Atlante

Tras ocho jornadas disputadas, Puebla se encuentra actualmente en el lugar número 8 de la tabla general, por lo que cuenta con el último boleto para liguilla: una victoria podría elevarlos hasta el cuarto lugar, aunque de manera momentánea. Por otro lado, tenemos a Atlante, que con 7 unidades, se encuentra en el lugar número 15 de la tabla, así que buscarán sumar puntos para poder mejorar su posición de cara al cierre de torneo.