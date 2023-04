Paco Chacón habló del castigo a Fernando Hernández

La Comisión disciplinaria del futbol sancionó a Fernando Hernández con 12 partidos de suspensión por lo que no verá más acción en el Clausura 2023 en la Liga BBVA MX, al respecto Francisco Chacón, ex árbitro comentó sobre la situación que vive su ex compañero.

“Fíjate que yo pienso que la actuación de Fernando Hernández el sábado de entrada es un caso totalmente atípico, nunca había pasado esto en el fútbol mexicano, es algo que llama la atención, parece que es algo que se tiene que revisar, se tiene que ir a las últimas consecuencias creo en el tema del control psicológico de este árbitro” apuntó.

Resumen: Mazatlán 1-2 León | Jornada 1, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Como árbitro Chacón entiende que Hernández se equivocó, sin embargo, también sabe que los árbitros viven situaciones complejas y no se puede satanizar el acto.

“Si bien no mato a nadie él se siente asediado y en un acto reflejo tiene este golpe que me parece que no le beneficia a nadie, ni a él ni al fútbol mexicano, ni a los clubes, ni a nadie creo que la Comisión de árbitros tendré que analizar qué fue lo que pasó y por qué sus árbitros se están saliendo de cabales como en esta ocasión con Fernando que lo conozco, es un buen muchacho y que seguramente está pasando días muy difíciles, toda mi solidaridad con el y con toda su familia ojalá que se recupere de este proceso tan grave en su carrera” explicó.

Te puede interesar: ¡Participa y gana boletos GRATIS para el América vs Monterrey!

Chacón coincide con la sanción a Hernández

Sobre la sanción al “Curro”, Francisco también externó su pensar sobre la cantidad de partidos que estará fuera de las canchas.

“Pienso que la sanción a Fernando Hernández de 12 partidos me parece que es en base al reglamento, el reglamento habla de qué va de uno a 15 partidos, en ese rango podría ser muchos podrían decir que son muchos otros podrían decir que deberían de haber sido 15” añadió.

Sin embargo no queda claro cómo va a contar la Comisión de arbitraje los partidos de sanción sobre Fernando Hernández, si van a contar la liguilla o no a lo que Chacón expresó.

Podríamos ver a Fernando Hernández antes de lo esperado

Sin la explicación a fondo de cuáles serán los partidos que se perderá el “Curro” por la agresión el sábado pasado a Lucas Romero, queda abierta la pregunta ¿Cuándo va a regresar?. Chacón respondió.

“Me parece que se puede manejar el tema de la sanción en base a que tanto quieren que el árbitro regrese a la cancha, a qué me refiero con esto, el árbitro es elegible para arbitrar los cuatro partidos que restan del campeonato la fase de repechaje, dos partidos de cuartos, dos partidos de semifinal y dos partidos de final” añadió.

Te puede interesar:Puebla vs Toluca: ¿Cómo llegan los equipos para el partido de la jornada 14?

Se abre una brecha para acortar el tiempo en la congeladora de Hernández y así verlo pitar en la segunda jornada del Apertura 2023.

“La Comisión de árbitros podría decir a su favor que él es elegible a arbitrar cualquiera de estos, entonces estaríamos hablando de Fernando Hernández al término de este torneo podría tener 11 partidos cumplidos y solamente le faltaría uno el torneo que entra, si es en un tema de ayudar, si no fuese así en el caso de qué por ejemplo, obviamente después de esto él no iba acceder a la liguilla pues solamente va a cumplir cuatro partidos en este torneo y tendría qué cumplir los partidos que le faltan, que serían en este caso ocho cumplirlas el torneo que entra y prácticamente perderse gran parte del torneo” concluyó.