Países Bajos vs. Marruecos por 16avos de final: qué dicen las apuestas y simulaciones para este cruce del Mundial 2026

Con estadio confirmado, Países Bajos y Marruecos se medirán en México, por los 16avos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El conjunto europeo y el africano buscarán avanzar de ronda.

Con transmisión de TV Azteca, Países Bajos y Marruecos también cuenta con pronósticos de inteligencia artificial y cuotas de apuestas.

|Crédito: Instagram/@onsoranje

Cuotas y apuestas en Países Bajos vs Marruecos por el Mundial 2026

Gana Países Bajos: 2.40

Empate: 3.10

Gana Marruecos: 3.50

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El pronóstico de la inteligencia artificial para Países Bajos vs Marruecos

De acuerdo con simulaciones realizadas por inteligencia artificial, Países Bajos llega con mayores probabilidades de quedarse con la victoria. Los modelos destacan la contundencia ofensiva del equipo dirigido por Ronald Koeman y el momento que atraviesa Brian Brobbey, delantero que suma 4 goles en el torneo.

|MEXSPORT

Las proyecciones también consideran la experiencia defensiva de Virgil van Dijk. Países Bajos terminó como líder del Grupo F después de vencer a Suecia y Túnez, además de empatar frente a Japón.

La inteligencia artificial de ChatGPT también destaca la solidez de Marruecos. El conjunto africano volvió a mostrar un nivel competitivo después de su histórica actuación en Qatar 2022 y avanzó invicto tras empatar con Brasil y derrotar a Escocia y Haití.

Probabilidades de clasificación según las simulaciones

Según los análisis de inteligencia artificial, Países Bajos tiene alrededor de un 60% de probabilidades de avanzar a los octavos de final. Marruecos cuenta con cerca de un 40% de opciones de clasificar.

Fecha, hora y sede del Países Bajos vs Marruecos

El partido se disputará este lunes 29 de junio de 2026 en el Estadio Monterrey. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México, y corresponde a uno de los cruces más parejos de los 16avos de Final del Mundial 2026.

Selección de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

¿Cómo llega Países Bajos a los 16avos de Final?

Países Bajos 2-2 Japón

Países Bajos 5-1 Suecia

Túnez 1-3 Países Bajos

¿Cómo llega Marruecos a los 16avos de Final?

Brasil 1-1 Marruecos

Marruecos 2-0 Escocia

Marruecos 2-2 Haití

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