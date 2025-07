¡NO SE QUEDÓ CALLADO! ¿Qué dijo Antonio Mohamed tras el partido contra el Columbus Crew?

Los Diablos Rojos del Toluca iniciaron su participación en la Leagues Cup 2025 con un intenso duelo ante los Columbus Crew, campeones defensores del torneo. El partido culminó con un empate 2-2 en el tiempo reglamentario, tras una doble ventaja inicial del equipo local, y se definió en la tanda de penales, donde el Toluca se impuso 4-2 para llevarse los dos puntos según el formato de la competición.

Te puede interesar: ¡Doblete de Paulinho y Toluca se lleva el triunfo en penales en su debut de Leagues Cup!

El encuentro comenzó cuesta arriba para los “Diablos Rojos”, ya que Diego Rossi adelantó al Crew desde los 11 pasos en el minuto 11, y después Max Arfsten amplió la diferencia con un remate cruzado. Sin embargo, el conjunto mexiquense demostró su carácter de lucha: en el 71’ Paulinho recortó distancias aprovechando un rebote dentro del área, y nueve minutos después selló la igualada con un poderoso cabezazo que silenció las tribunas rivales. En los penales, el arquero Luis García fue héroe al atajar tres disparos, incluyendo el de Rossi, mientras que Helinho aseguró la victoria con su ejecución efectiva.

Estructura de LEAGUES CUP 2025 | INÉS SAINZ | TV Azteca Depoortes

Los elogios de Mohamed a sus dirigidos

Antonio Mohamed, director técnico de Toluca, destacó el compromiso y la identidad de sus jugadores tras la victoria. En sus propias palabras: “Yo me siento muy identificado con la forma de jugar del equipo, por la manera de no entregarse nunca y de combatir hasta el final, como equipo, como grupo, porque el equipo tiene esa esencia de competir, de disputar cada balón como si fuese el último, y eso me hace sentir muy orgulloso como líder del equipo.”

¿Cuáles son los mejores equipos de la MLS para el “Turco” Mohamed?

El “Turco” Mohamed también valoró el nivel del rival y la capacidad de reacción de su plantel: “Para mí Columbus es de los equipos que junto con Inter de Miami y Cincinnati son de los que mejor juegan en la Liga. Nosotros arrancamos los dos tiempos dormidos, dimos ese chance al rival pero después tuvimos la capacidad para recuperarnos y creo que en el trámite general fuimos dominadores del partido.”

¿Quién es el próximo rival del Toluca en la Leagues Cup?

Con este triunfo, Toluca arranca con dos puntos y mantiene su invicto histórico en la fase de grupos de la Leagues Cup. El siguiente reto para los “Diablos Rojos” será enfrentarse al CF Montreal el próximo viernes en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, buscando consolidar su buena racha.

Te puede interesar: Rayados se buscará sacudir mala racha ante equipos de la MLS