Palabras clave que necesitas saber si vas al Mundial Qatar 2022

Estamos a 20 días de que arranque el Mundial Qatar 2022. La fiebre por la justa invernal está más cerca que nunca, y si eres uno de los afortunados que podrán asistir al mejor torneo de selecciones nacionales, aquí te dejamos una guía con palabras clave que tienes que saber.

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El magno evento se disputará entre el 20 de noviembre, cuando los locales debuten ante Ecuador, en punto de las 10:00 AM (tiempo del centro de México), duelo que podrás disfrutar por la señal de Azteca Deportes: Azteca 7; y la mejor cobertura digita.

Hasta la gran final, el próximo 18 de diciembre; encuentro que también podrás vivir por Azteca 7, con los mejores narradores del mundo mundial, y nuestros expertos: Jorge Valdano e Iker Casillas.

Seis palabras clave que tienes que saber si vas al Mundial de Qatar 2022

La cuenta oficial de Tik Tok de la Copa del Mundo compartió un pequeño video donde da tips de palabras clave que tienes que saber en caso de que puedas asistir al Mundial.

Hola - Salem Alekum

Adiós - Maasalama

Gracias - Shukran

De nada - Afwan

¿Dónde está esto? - Wein hada

Yo soy de - Ana min

Cabe mencionar que el país anfitrión tiene una población mayormente de extranejors, cerca del 80 por ciento, son gente que no nació en Doha, por lo que en dicha zona, predomina el inglés como la lengua más hablada.

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El calendario de la Selección Mexicana en Qatar 2022

El gran debut de la Selección Mexicana, en el Mundial Qatar 2022, será el próximo 22 de noviembre, cuando se midan ante Polonia, en punto de las 10:00 AM; para el 26 el rival será Argentina, en el Estadio Lusail, en punto de la 1:00 PM; y cerrarán la fase de grupos frente a Arabia Saudita, el 30, también con horario estelar a la 1:00 PM.