¿Mensaje a Pep Guardiola? Las palabras de Julián Álvarez tras fichar con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de España, sin embargo en los últimos años no ha podido conseguir sumar ningún título a sus vitrinas por lo que este año a sumado a sus filas a grandes jugadores con el objetivo de conquistar los trofeos que disputará este año.

Uno de los futbolistas que se unió al equipo colchonero es el argentino Julián Álvarez después de que la directiva desembolsar 75 millones de euros por hacerse de sus servicios.

Algunos rumores apuntan que la salida del ariete argentino del Manchester City se debió a que el futbolista estaría en busca de sumar más minutos.

A su llegada al equipo español, el delantero brindó una palabras:

“Yo sentía que necesitaba un cambio en mi carrera y buscar un nuevo desafío. Siento que es un club que me brinda el espacio y las herramientas para tener mi mejor versión como futbolista” comentó el argentino.

“He hablado con algunos de mis compañeros como Rodrigo de Paul y Nahuel Molina que me mandaron mensajes en este tiempo, también hablé con el Cholo. Me dijo que viniera y que iba a ayudar al equipo y me ayudarían a mejorar mis virtudes” añadió el ariete.

“Era un desafió para mí y estoy muy ilusionado de conocer a un entrenador como él con todo lo que significa para el club y para el futbol mundial.” concluyó Julián Álvarez.

El miércoles 21 de agosto será su presentación en Estadio Cívitas Metropolitano frente a toda la afición colchonera junto con Alexander Sørloth y Robin Le Normand.

¡Envíanos un vídeo dando la bienvenida a nuestros fichajes! 📲



Podrás ganar una camiseta y tu vídeo podría aparecer durante el evento del 21 de agosto en el Cívitas Metropolitano ❤️🤍



Participa ➡️ https://t.co/D8h1xzSXfH pic.twitter.com/cROQ7YhPXx — Atlético de Madrid (@Atleti) August 16, 2024

Te puede interesar: ¿Cuándo debutaría Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

Así se concursa por la mejor baguette de Francia | Pasaporte Colosal con Toño Rosique

¿Cuándo debutaría Julián Álvarez con el Atlético de Madrid?

El campeón de la Copa América 2024, Julián Álvarez, podría hacer su debut con el equipo colchonero el próximo lunes 19 de agosto cuando el Atlético de Madrid mida fuerzas en contra del Villareal.

Si no llegara a realizar su debut en contra del Submarino Amarillo, el ariete podría tener sus primeros minutos en contra del Girona, partido que se llevará a cabo el domingo 25 de agosto.

Te puede interesar: La MILLONADA que gastó Atlético de Madrid por su nuevo delantero