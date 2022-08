“El culpable de todo soy yo”: Nacho Ambriz tras el Toluca vs Pachuca

El Toluca de Nacho Ambriz cayó por primera ocasión en el Estadio Nemesio Díez en el Apertura 2022, al perder 1-4 frente al Pachuca.

Hasta ahora sus únicas dos derrotas previas habían sido de visita. La primera en el Estadio Azteca en contra de América y la segunda en el Alfonso Lastras, en contra del Atlético San Luis.

Así fue la derrota del Toluca ante Pachuca

Los Diablos Rojos se vieron inoperantes durante todo el encuentro, siendo superados en las dos mitades por los Tuzos del Pachuca, además de que los jugadores del infierno perdían todos los balones divididos.

“El culpable de todo soy yo, creo que hemos hecho un partido horroroso, nunca vi el equipo conectado, nunca lo vi bien, pero reitero el único culpable psicológicamente y físicamente yo soy, el responsable de todo esto, pedir disculpas a la afición, éste no es el equipo que ellos quieren ver, porque no hemos hecho nada bien”, comentó Nacho Ambriz en la conferencia posterior al encuentro

Toluca no pudo igualar lo hecho previamente en el torneo

Durante el encuentro se vieron de una manera atípica, a diferencia de lo que habían demostrado a lo largo del torneo en el futbol mexicano, debido a que las jugadas divididas las perdían y no hacían presión en bloque, algo que los había caracterizado desde el inicio de su racha de resultados positivos en el Apertura 2022.

Mexsport Marcel Ruiz de Toluca durante el partido Atletico San Luis vs Toluca.

“Hoy el equipo se vio muy mermado físicamente, es culpa mía que no he liberado las cargas, no he sabido que lleguen a buen punto. El primer desastre soy yo, mis respetos para la afición que está viniendo, que apoya el equipo, después entiendo su malestar, pero cuando nos pusimos dos a uno la gente se metió a apoyarnos. No estoy contento, hoy no estoy a gusto, me siento muy responsable de qué hoy no hemos hecho las cosas bien” confesó Nacho Ambriz en torno a la falta de intensidad característica en sus jugadores.

Leo Fernández salió de cambio por lesión

Además de la tercera derrota en el Apertura 2022, el Toluca podría perder a su máxima figura el uruguayo Leo Fernández, quien tuvo que salir al minuto 12 del primer tiempo por una lesión en la parte posterior de su muslo izquierdo; Nacho Ambriz mencionó que al charrúa se le harán pruebas médicas mañana para conocer la gravedad de su lesión y en caso de ser baja, saber cuánto tiempo no podrá contar con el ’10' de los Diablos.

