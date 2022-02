“Cuando te meten 2 goles en 10 minutos es difícil tener juego": Guede

Tras la derrota ante Pachuca, Necaxa obtuvo su tercer descalabro del torneo. En todas los Rayos han recibido gol en menos de cinco minutos de iniciar el duelo. En la primera fecha, ante Juárez, desde el segundo minuto de juego. Contra Monterrey al 4’ y ahora contra los Tuzos fue al cuarto minuto e incluso volvieron a anota antes de 10 minutos. Situación que tiene a al técnico necaxista, Pablo Guede, muy molesto.

“Esto recién comienza": Pablo Guede

“Cuando te meten no uno, sino dos goles en 10 minutos es difícil tener el juego. Y con la expulsión de ellos tenemos que mejorar el juego. Me preocupa que de un saque de banda nos hagan un gol. Esto recién empieza. Hay que seguir insistiendo, tratar de resolver nuestros problemas”. Dijo Guede en conferencia de prensa.

El duelo ante Pachuca terminó 3-1 en contra, por lo que los Rayos se mantienen en la parte baja de la tabla con solo tres puntos, saldo de una victoria y tres derrotas. Guede recalcó que la forma de juego de su equipo se fue desvaneciendo mientras pasaban los minutos, a pesar que en el segundo tiempo solo recibieron un gol y anotaron su único tanto en el encuentro al final.

“Hoy en el segundo tiempo perdimos las formas. De jugar todos al mismo juego, quisimos jugar, pero eso no nos sirve. Nos tiene que dejar la enseñanza para seguir intentando lo que íbamos trabajando. Jugaron los mismos 11 que jugaron contra Santos. Yo lo resumo todo en los primeros 10 minutos. No te pueden hacer un gol del lateral en los primeros minutos. No es fácil, todo tiene un periodo y muy confiado en lo que trabajamos”, aseguró el técnico.

Ahora Necaxa tendrá que visitar la cancha del Estadio Azteca en la jornada 5 de la Liga BBVA MX para enfrentar a Cruz Azul, por lo que Guede sabe que tiene que trabajar aspectos puntuales durante la semana.

“Dos cosas que tenemos que trabajar la fortaleza mental. No podemos por empezar perdiendo, perder las formas. Creemos y confiamos que nuestro trabajo es la forma correcta. Mejorar un 100% las desatenciones. No podemos dar esa ventaja contra estos equipos porque lo aprovechan. Lo aprovecho Monterrey y Pachuca estos equipos no perdonan. Tenemos que trabajar más y mejor”, finalizó Pablo Guede.

