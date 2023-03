Esto dijo Pep Guardiola de la carrera de Rafa Márquez como DT

Rafa Márquez ha iniciado una nueva aventura en su carera profesional como entrenador del Barcelona B; el ahora estratega mexicano lleva esta temporada al frente de las inferiores del club culé, donde brilló por muchos años en la zona baja con la dupla formada con Carles Puyol.

El internacional mexicano coincidió con uno de los mejores técnicos del mundo en su etapa con el Barcelona: Pep Guardiola, quien llevó en su primera campaña a ganar el triplete al club culé, con Rafa Márquez como uno de sus principales activos

¿Hasta dónde llega la pasión por Chivas? Aficionado se tatúa a Alexis Vega

Te puede interesar: Chivas en caída libre ante América en Clásicos Nacionales

Las palabras de Guardiola sobre Rafa Márquez

En una entrevista para Paramount+, Josep Guardiola fue preguntado por Rafa Márquez y su actualidad como director técnico en el Barcelona B. El ahora técnico del Manchester City aseguró que era cuestión de tiempo para que el mexicano mostrará sus dotes como estratega debido a su calidad como jugador y a su liderazgo dentro de la cancha.

“Tarde o temprano tenía que suceder. Era un jugador muy inteligente, un fantástico jugador, inteligentísimo en muchas cosas. Si le ha picado el gusanillo, la pasión de entrenar. Sé que está entrenando en el segundo equipo de Barcelona, donde yo empecé, empezamos de la misma manera. Ojalá tenga muchos éxitos porque se lo merece”, dijo Guardiola sobre Rafa Márquez.

REUTERS

Rafa Márquez fue un titular indiscutible del conjunto culé, sin embargo, las lesiones mermaron su participación con Pep Guardiola, además, la irrupción de Gerard Piqué en el equipo catalán condicionó mucho su continuidad con el equipo, tal como lo señalara el defensor mexicano en su momento.

“Yo era titular, pero al volver de la lesión es que Pep deja de tenerme en cuenta, me llevaba a los partidos y me mandaba a la tribuna. En su momento hablé con Guardiola y me dijo que confiaba en otros, que si me quería ir me fuera, tenía las puertas abiertas y me fui”, destacó Rafa Márquez.

El capitán de la Selección Mexicana valoró de buena manera su experiencia bajo las órdenes de Pep Guardiola, a quien describió como ‘el mejor de todos’.

“Guardiola es el mejor de todos porque obviamente tiene mucha idea del futbol, pero sobre todo porque lo trabaja. Cada vez que está en un campo da lo mejor de sí para que las cosas salgan como quieres, es un perfeccionista y eso lo hace diferente a los demás”, dijo el michoacano.