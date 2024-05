Los clubes grandes de la Liga BBVA MX, no apuestan por técnicos mexicanos, según Palencia

Francisco Palencia lamentó la carencia de entrenadores nacionales en esta Liguilla, pero aseguró que los clubes grandes de la LIGA BBVA MX no quieren apostar por los técnicos mexicanos.

Por primera vez en la historia de los torneos cortos, ningún estratega mexicano dirigió en los cuartos de final y reflejó la crisis que ha ido aumentando certamen tras certamen.

“Es triste saber que no hubo técnicos mexicanos participando en la Liguilla, sólo estaba Eduardo Fentanes del Necaxa en el Play In, pero no es que no haya técnicos mexicanos, los equipo no les dan las herramientas”, analizó Palencia.

La carrera de Palencia como estratega

El ex futbolista y ahora técnico mexicano ha pasado por los banquillos de Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán; además de que también cuenta con experiencia dirigiendo en equipos de España y Costa Rica.

Sin embargo, para ‘Paco’ la principal diferencia es que los extranjeros llegan a instituciones poderosas en México, mientras que los estrategas nacionales lo hacen en clubes con plantillas más discretas.

“Las directivas no creen en el entrenador mexicano, los técnicos a los que le dan la oportunidad lo hacen en equipos con presupuestos de 30 millones de dólares para abajo, nunca le dan un proyecto a un técnico mexicano de 70 o 80 millones de dólares para arriba”, explicó.

Cabe mencionar que en este Clausura 2024, los cuatro ‘grandes’ del futbol mexicano y los dos conjuntos regiomontanos contaron con estrategas extranjeros.

Paco pidió más herramientas para los estrategas locales

Palencia reiteró que esta crisis no se debe a que los entrenadores mexicanos sean malos y que no están por debajo de la calidad de los timoneles procedentes de Sudamérica. Además rechazó las opiniones de otros ex futbolistas mexicanos que señalan que falta más capacitación para los estrategas nacionales.

“No es un tema de preparación, pero no te dan las herramientas necesarias para lograr el objetivo que te plantea la directiva y realmente respaldar estos proyectos”, añadió.

