‘Palermo’ Ortiz y su segunda oportunidad con Pumas

Arturo Ortiz volverá a la titularidad en Pumas tras la baja de Nathan Silva por acumulación de tarjetas. “Palermo” fue en su momento seleccionado nacional, hoy quiere volver a consolidarse en el cuadro Azul y Oro.

“Siempre he trabajado para ser titular, me toca en esta posición, realmente es difícil, vienes de jugar y toca ser suplente, hay que tener cabeza, esto es un equipo, tenemos que estar metidos al 100, la competencia interna hace que el equipo esté sólido, me toca aprovechar esta oportunidad y ganarme el puesto”, dijo el defensor felino.

Por otro lado, aseguró que ha sido difícil asimilar la suplencia en Pumas.

“Realmente siento que al principio no te haces salida, toda la pretemporada la hice de titular, yo entreno para eso, realmente lo asimilas, cuando vez que el entrenador pone un 11, es semana a semana, él puede cambiar, uno tiene que estar listo, me sirve en la madurez, cómo lo tomé, siempre pelear, tener esa competencia para que los que estén jugando estén al 100, eso hay que demostrarlo el fin de semana”, expresó Palermo.

La importancia de cerrar bien el torneo para Pumas

“El cierre es importante, estamos en cuarto lugar, es fundamental cerrar de la mejor manera, son lo objetivos que nos planteamos, es una lección lo del fin de semana, creo que fue una sola jugada, pero esto dura 98, 100 minutos, es importante, el cierre es ir a ganar a Necaxa, la posición no importa, le han pegado a los primeros lugares, es cerrar de la mejor manera”, afirmó Ortiz.

Y se animó a hablar del gran momento y las convocatorias de César Huerta y Julio González

“Realmente andan en buen momento, los dos, hay que aprovecharlo, lo han demostrado, lo merecían, desde que el Chino llegó, jamás bajó la cabeza, ahora es la recompensa, es el mensaje de que, cuando tienes la confianza y sigues aprovechando, son muy productivos para el equipo, hay que aprovechar el momento en el que están”, comentó Arturo.

Finalmente, habló sobre el trabajo mental que ha hecho estos últimos meses desde el banquillo.

“Realmente lo que pasó el torneo pasado, todo lo que salió, fueron cosas que no fueron ciertas, nunca tuve un llamado de ningún lado, estaba tranquilo, en el tema futbolístico te puede afectar en lo mental, siempre he sido claro y maduro, sé lo que tengo que hacer, siempre me he manejado de esa forma, uno está expuesto, siendo figura pública, está expuesto, me considero un hombre maduro, de esa misma forma, el ahora estar de suplente, es a tener minutos, he entrado, si me toca la oportunidad, yo trabajo para jugar, es eso, nada más”, sentenció Palermo Ortiz.

