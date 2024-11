Club rechaza a Neymar; ''Esto no es un departamento médico’’

Se le cerró una puerta a Neymar en la Liga de Brasil. Leila Pereira, Presidenta del Palmeiras fue contundente y rechazó cualquier tipo de operación con el ex jugador del FC Barcelona. La directiva no se guardó nada y adelantó el que sería el próximo equipo de la estrella sudamericana.

En charla con UOL, Pereira dejó una declaración sobre el estado físico de Neymar que podría traer una serie de respuestas tanto positivas como negativas en un futuro inmediato. “Quiero invertir en alguien que venga inmediatamente, que venga mañana si el entrenador así lo decide.

Palmeiras no es un departamento médico. No acepto que un jugador fichado por el Palmeiras no pueda jugar inmediatamente. Gran jugador, pero se va al Santos . (Al final) No sé, hay que preguntarle al Santos, pero aquí no, no vendría” , comentó Leila.

¡Neymar falla el penalti! El brasileño no pudo abrir el marcador | Liga Saudí

El declive de Neymar tras su salida del Barcelona

Paris Saint Germain puso más de 200 millones de euros en la mesa por los servicios futbolísticos de Neymar hace siete años. Lamentablemente para el cuadro francés, el canterano de Santos no respondió a las expectativas y tras seis años en la ciudad del amor, fichó por el Al-Hilal de Arabia por 90 mde.

En suelo árabe, las lesiones y molestias físicas no han dejado en paz a Neymar por lo que solo ha tenido actividad en siete juegos con un gol y tres asistencias en su registro.