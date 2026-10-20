Palmeiras vs Fluminense: La Hora para ver EN VIVO la SEMIFINAL (Vuelta) de Copa Libertadores

El futbol de Sudamérica conocerá a su primer equipo finalista en la Conmebol Copa Libertadores, el cual saldrá del enfrentamiento entre dos clubes brasileños. Ante eso, este artículo es imperdible pues tiene la información para que desde México pueda verse EN VIVO la Semifinal de Vuelta entre Palmeiras vs Fluminense. La partida ocurrirá en punto de las 18:30 (tiempo de la CDMX) en la cancha del Nubank Parque.

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¿Qué esperar del Palmeiras vs Fluminense de la Copa Libertadores?

De nueva cuenta el equipo dirigido por Abel Ferreira marcha favorito para cerrar el año como el máximo exponente del futbol brasileño a nivel mundial. Aunque en el Brasileirao ya tienen un punto de desventaja en la pelea directa ante Flamengo, en la semifinal de Libertadores ganaron como visitantes el partido de ida. Con esto, parece que el equipo tiene lo suficiente para concretar su pase a la siguiente ronda del torneo sudamericano.

Mientras tanto, Fluminense tuvo una semana complicada, cayendo en casa en la ida de esta eliminatoria y luego perdiendo en el Brasileirao ante Santos. Con esos resultados, suma 3 partidos sin triunfo, pues previamente cayeron ante Flamengo. Por eso, su temporada tomará un rumbo particular tras el duelo de este miércoles. Vivirán con la presión de seguir vivos en la Copa Libertadores… o en su defecto con la tensión de meterse entre el top4 de la liga local como máxima aspiración en este 2026.

¿Dónde ver EN VIVO el Palmeiras vs Fluminense de Copa Libertadores?

Aunque las oportunidades para ver el futbol sudamericano en general disminuyeron considerablemente en los años recientes en territorio mexicano, una cadena de alcance mundial las regresó vía streaming. Si tú quieres acceder a este duelo y a la final del torneo, debes contratar Disney+. Sin embargo (corrobora esto directamente con el proveedor) requieres del paquete más caro que te da acceso a todo el contenido deportivo de la plataforma.

Probables alineaciones Palmeiras vs Fluminense