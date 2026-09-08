Palmeiras vs LDU Quito; dónde ver EN VIVO los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores 2026

Se trata, sin duda, de uno de los juegos que acaparan las miradas dentro del ámbito continental durante esta semana. La Copa Libertadores vuelve al ruedo a través de los cuartos de final de ida, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles respecto al compromiso entre la LDU Quito y el Palmeiras.

cruz azul

El Palmeiras llega a este compromiso como uno de los equipos brasileños que más ha destacado a nivel continental en los últimos años. La Liga Deportiva Universitaria, por su parte, espera regresar a esos años de rica historia en donde dominó torneos como la Libertadores y la Sudamericana.

¿Cómo llegan Palmeiras y la LDU Quito a estas semifinales?

El Palmeiras de Brasil llega a este enfrentamiento luego de haber superado al Cerro Porteño por un marcador global de 3-2. El cuadro canarinho tuvo algunos problemas para lograr su pase a estos cuartos de final de ida; sin embargo, al final lograron el cometido que tenían en mente.

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Aquecimento finalizado! Vamos pra cima, Porco! 🐷🔥 pic.twitter.com/dEm2OpZWDL — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 6, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra la Liga Deportiva Universitaria de Quito, institución que, de la misma forma, batalló de más para eliminar al Mirassol de Brasil a través de un 5-4 en la ronda de penales, hecho que le permite enfrentarse a un carioca más en esta ronda.

Cabe mencionar que, al menos en cuanto a nivel económico se refiere, el Palmeiras supera por mucho lo ocurrido con su rival al valer más de 200 millones de euros (según Transfermarkt), mientras que los ecuatorianos apenas superan los 20 millones de euros, hecho que, en esencia, los coloca como favoritos en esta llave.

¿Dónde ver EN VIVO el Palmeiras vs LDU Quito de la Copa Libertadores?

Será este miércoles 9 de septiembre cuando Palmeiras y La Liga Deportiva Universitaria de Quito se enfrenten en los cuartos de final de ida de la Copa Libertadores, duelo a llevarse a cabo en el Allianz Parque a las 16:00 horas. Para verlo en México, únicamente tienes que sintonizar Disney Premium.