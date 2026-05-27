Estafado: compró un sobre de estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se decepcionó al ver lo que había adentro

En pleno furor por las estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, un usuario intentó obtener un paquete a un valor más accesible, pero terminó estafado. El episodio de fraude ocurrió en las calles de Lima, Perú. Luego que el hecho se compartió en redes sociales, capturó la atención de miles de usuarios que observaron y comentaron sobre lo sucedido con los falsos cromos del álbum de Panini.

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Un joven fanático del futbol divisó a un vendedor ambulante que ofrecía cajas cerradas del producto a un precio rebajado en comparación con los valores oficiales. Convencido de haber encontrado una gran oportunidad, adquirió el empaque presuntamente sellado y con supuestos precintos de seguridad. La enorme ilusión de abrir los sobres junto a sus familiares se transformó en una profunda decepción cuando vio que no había estampas en la caja que compró.

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Ya en su casa, el joven abrió la caja de cartón con cuidado para no dañar los sobres con las estampitas que supuestamente venían resguardadas en el interior. Sin embargo, el panorama se desmoronó por completo al levantar la tapa principal del contenedor y observar el verdadero contenido. En lugar de los empaques de Panini con los cromos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la caja estaba llena de bolsas de té.

Los estafadores habían diseñado un empaque para engañar a potenciales consumidores y le agregaron las bolsas de té para evitar que los compradores sospecharan de la maniobra delictiva antes de pagar. El damnificado decidió registrar la desagradable sorpresa en un video que se hizo viral en TikTok e Instagram.

La reacción de los usuarios tras la estafa con las estampas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La publicación original acumuló miles de reproducciones en cuestión de horas y desató comentarios divididos entre la indignación y el humor. Muchos se burlaron de la ingenuidad de la víctima y en otros casos aprovecharon la viralidad para reflexionar sobre los peligros de acudir al mercado ilegal.