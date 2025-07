Chivas con Milito: Corazón ilusionado, pies en la tierra

¡Chivahermanos, el momento llegó! El debut del Rebaño es el sábado vs León, y con Gabriel Milito al mando, Chivas despierta en mí una ilusión que tenía guardada bajo llave. Pero también tengo incertidumbre como cuando cortas con la novia y no sabes si aventarte de lleno con alguien diferente. Aquí les cuento cómo veo a nuestro Guadalajara para este torneo: con esperanza, pero sin perder la cabeza.

Un pasado que dolió, pero enseñó

El último año fue un auténtico viacrucis para los rojiblancos. La salida de Fernando Hierro hace un año marcó un antes y un después, y no para bien. Con Hierro, Chivas estuvo a media hora de la gloria contra Tigres, rompiendo récords de puntos en torneos cortos y calificando directo con Paunovic. Todo pintaba para que el proyecto creciera, pero el adiós de Pauno, los billetazos del Al Nassr y el amor de Gago por Boca Juniors nos dejaron en la lona. La cereza del pastel fue la permanencia de los españoles que trabajaban con Hierro, una decisión que en su momento aplaudí, pero que hoy reconozco como un error. El resultado: un año sin siquiera pisar cuartos de final.

Pero las crisis también traen lecciones. Javier Mier y la directiva entendieron que el vestidor necesitaba una limpia. Las salidas del Pocho

Guzmán y Fernando Beltrán, aunque dolieron, eran necesarias para oxigenar al equipo. Ahora, con la llegada de Milito, parece que el Rebaño encontró la estabilidad para empezar a construir algo importante.

Refuerzos que ilusionan y un plantel con hambre

Si algo hemos aprendido en este futbol de billetes es que los clubes que invierten, se acercan a los trofeos. Y Chivas, por fin, abrió la cartera como se debe. Los fichajes de Bryan “Cotorro” González, Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Diego Campillo son aire fresco. Todos menores de 23 años, con hambre y, lo más importante, cubriendo posiciones clave y plurifuncionales. Estos chavos no solo traen calidad, sino una conexión especial con la camiseta rojiblanca que se nota desde la pretemporada.

Vi seis de los siete partidos de preparación (el primero contra Tapatío no tuvo transmisión, ¡ni modo!), y las sensaciones son positivas. Estas Chivas no son las mismas que el semestre pasado, cuando con Espinoza y Óscar García podías saber el once titular desde el lunes. Ahora hay competencia interna de verdad. Milito tiene un banquillo con opciones reales, y los jugadores saben que no estar en la convocatoria de 21 es un riesgo latente. Hasta los nombres pesados podrían terminar en la tribuna, y ahí estará la prueba de fuego para el técnico: manejar los egos de un vestidor que, aunque unido, no está exento de tensiones.

¿Candidatos al título? Todavía no, pero…

Seamos sinceros, Chivahermanos: este Guadalajara no parte en el grupo de favoritos. Equipos como Cruz Azul, América, Toluca, Monterrey y Tigres están un escalón arriba en plantel y experiencia. Pero no me malinterpreten, el Rebaño tiene con qué pelear. Milito trae una idea clara, y si algo me queda de su pretemporada es que este equipo puede competir y hacerle ruido a los candidatos. La clave estará en cómo el argentino gestione el vestidor, algo que, debo reconocer, André Jardine hizo de maravilla con el América del tricampeonato, convenciendo a los suplentes de que todos tendrían su momento.

Ser aficionado de Chivas en los últimos tres años ha sido bien complicado: nos cenamos el bicampeonato de Atlas, el tri de América y esa final perdida de forma increíble contra Tigres, temas que todavía duelen. Pero el futbol da revanchas, y este Apertura 2025 puede ser el inicio de algo especial. Está difícil -no imposible- que Chivas levante la copa este semestre, pero sí veo a Milito poniendo las bases para la anhelada estrella 13.

Como Chivahermano, mi corazón me pide soñar en grande, pero mi cabeza me dice que vayamos paso a paso. Este torneo será para estabilizarse, competir y poner los cimientos de un proyecto que nos devuelva a la cima.

