América tendría nuevo portero para el torneo Clausura 2023

La solidez defensiva no ha sido una característica para el Club América en el presente torneo Clausura 2023. El equipo dirigido por Fernando ‘Tano’ Ortiz es de las 10 peores defensas del torneo y en caso de que la situación no se revierta, Las Águilas tendrían nuevo portero.

Son 11 goles en contra los que ha recibido el Club América en el torneo Clausura 2023 y ocho han significado el descuento o el empate del rival. Tanto Fernando ‘Tano’ Ortiz como los jugadores del plantel azulcrema deberían de ser conscientes que la principal debilidad del equipo atraviesa por la zona baja; en caso de no presenciar una mejoría, existe la posibilidad de cambios en la alineación.

La solución en la portería del América estaría en la cantera

En caso de que las inconsistencias se mantengan en la portería de Las Águilas, Fernando Ortiz tiene la posibilidad de promover a un arquero que se encuentra en las divisiones inferiores de las fuerzas básicas del club. Se trata de Paolo Bedolla, arquero mexicano de 17 años de edad, quien recientemente representó a México en el premundial de la categoría de la CONCACAF.

Defendiendo los colores de la Selección Mexicana, Paolo Bedolla tan solo recibió dos goles en los siete encuentros del conjunto tricolor y fue nombrado como el mejor portero del certamen en el que participaron selecciones de la confederación de América del Norte; además, México logró la clasificación a la Copa del Mundo donde se ha coronado en dos ocasiones.

Paolo Bedolla no sería el primer portero de la sub 17 que debuta con el primer equipo del América. A principios de 2004, Leo Beenhakker, director técnico neerlandés le dio la oportunidad a un Guillermo Ochoa de 18 años de edad para ocupar el arco de Las Águilas, mismo que no dejó hasta su primera experiencia en el futbol europeo.

Los próximos partidos del América en el Clausura 2023

El Club América recibirá a Pachuca en la próxima fecha del torneo Clausura 2023; posteriormente, tendrán dos visitas seguidas: ante Tigres y Chivas. Actualmente, el equipo de la capital de la República Mexicana se mantiene fuera de los puestos de clasificación directa a la liguilla del presente certamen.