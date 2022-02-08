Delantero del Tapatío advierte a José Juan Macías

Tras el gran arranque con el Tapatío, el actual goleador de la Liga BBVA Expansión MX, Paolo Yrizar, levantó la mano para hacer parte del primer equipo del Rebaño Sagrado. El delantero azteca suma 3 goles en lo que va del torneo y dice no temer por competirle a José Juan Macías en las Chivas.

“Uno trabaja para eso, para poder tener la oportunidad en Chivas, pero al final es una decisión que toma la gente de arriba, yo estoy enfocado en lo mío. La llegada de J.J. Macías hará que sea más competencia para que no nos relajemos y sacar las virtudes de cada uno”, comentó el jugador del Tapatío.

Te puede interesar: Ángel Zaldívar le manda mensaje a José Juan Macías

Además, Yrizar se animó a hablar sobre mantenerse como líder de goleo en el torneo.

“Estoy muy contento por el arranque del grupo, si hablas de metas individuales tienen que estar ahí, pero también hay que ver las metas grupales, hay que alzar la mano con ganas de trascender y tenemos el sueño de poder estar en la primera división”, sentenció Paolo Yrizar.

Por otra parte, el DT del Tapatío, Ricardo Cadena, comentó sobre la clave para contar con un gran arranque en la Liga BBVA Expansión MX.

“Quiero hacer hincapié en una situación que considero nos da la oportunidad de poder estar arriba y es el apoyo de la directiva, lo fundamental que ha sido considerar jugadores para el plantel. Yo creo que el convencimiento de que podamos transmitir un sistema de juego, hemos estado trabajando varias variantes, hemos jugado una línea de tres centrales, y al final es el convencimiento de los muchachos para poder desarrollar esta idea que poco a poco dará resultados”, dijo el DT del Tapatío.

Finalmente, el técnico del Tapatío se refirió a lo que hicieron para poder cambiarle la cara al equipo en el torneo.

“Hemos procurado atender todas las áreas y contamos con un equipo completo, comenzando por ahí buscamos hacerles llegar la idea para este torneo y conjuntamente todos los lineamientos”, sentenció Ricardo Cadena.

Te puede interesar: Los futbolistas del Tapatío que podrían llegar a Chivas