Papá de Henry Martín sueña con su hijo en el Mundial

Con mucha incertidumbre vive la familia de Henry Martín la espera para conocer la lista definitiva de la Selección Mexicana para Qatar 2022 , pero su papá ya sueña con que su hijo pueda ser uno de los elegidos y además ayude al equipo a llegar al ansiado quinto partido en un Mundial.

En entrevista exclusiva para Azteca Deportes , el padre del delantero del América habló de cómo viven estos días previos a la decisión final que tomará Gerardo Martino a inicios de noviembre.

“Tensos porque no sabemos cuál va a ser la lista final. Es un camino difícil pero no imposible, Henry está trabajando para llegar a esa meta y todo mundo pregunta ‘¿Henry va a ir al Mundial?’ No lo sé, si fuera pues sí, pero eso es decisión del entrenador, tenemos que ser pacientes”, comentó.

México 1-0 Perú | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Actualmente, la “Bomba” Martín está viviendo uno de sus mejores torneos de su carrera en la LIGA BBVA MX . Justo en el momento indicado para tratar de convencer al “Tata” de que debe ser uno de los tres delanteros para la Selección Azteca y que además pueda jugar en Qatar.

“Yo he soñado más y yo sueño con que Henry rebase el quinto partido con la Selección Mexicana, ojalá y nuestro entrenador tenga sorpresas de variantes para sorprender a todos en el Mundial para tener ese quinto partido”, añadió el padre del atacante americanista.

Te puede interesar: Cuauhtémoc Blanco explica la diferencia entre el “Tano” Ortiz y Solari

En la familia de Henry Martín, tienen plena confianza en él

Finalmente, la familia de Henry Martín sabe que la “Bomba” es todo un luchador, desde que empezó su carrera en Mérida, Yucatán. Desde el futbol llanero, hasta llegar a Venados, posteriormente a Xolos y después al América.

“Yo desde niños les inculqué a mis hijos que siempre que enfrenten a un jugador por muy robusto, por más fornido, por más habilidoso, porque no importa argentino, brasileño, alemán, tiene dos manos, dos pies y se le puede competir a quien sea, con esa mentalidad ha logrado quitar a los titulares en la delantera”, sentenció su papá.

Te puede interesar: Al América le cuestan los partidos de visitante por Liguilla

Por ahora, el delantero mexicano de 29 años se prepara para jugar con las Águilas las semifinales ante el Toluca del Apertura 2022.