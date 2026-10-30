LISTOS PARA EL RING: Canelo y Mbilli vencen a la báscula, conoce el peso de cada boxeador

Todo en orden en Riad, Arabia Saudita, los peleadores Canelo Álvarez y Christian Mbilli superaron la báscula y el pleito es oficial. El resto de la cartelera también ha cumplido y todo está servido para el evento México vs El Mundo.

SIGUE AQUÍ EN VIVO LA PELEA CANELO VS MBILLI DEL VIERNES 30 DE OCTUBRE

Desde los peleadores que abren la cartelera hasta la estelar que es Canelo vs Mbilli, todos cumplieron con el peso en la ceremonia. En el caso de Picasso y Carl Wonder Boy, se encararon y el face to face fue muy intenso, superándolo en estatura.

Divino Espinoza muy seguro encaró a su contrincante Ricardo Blandón y del mismo modo lo supera por amplio margen en estatura. Divino lució entero, confiado y quizás se vea su mejor versión.

Munguía, acompañado de su equipo y su papá siguiendo sus pasos, también superó el reto de la báscula para este combate de peso supermediano ante un ruso de mucho poder.

Canelo en el turno estelar, salió con toda la delegación mexicana, ahí iban Picasso, Divino Espinoza, Jaime Munguía y todos los muchachos de los equipos, pero hubo un invitado especial, Oleksander Usyk quien estuvo acompañando a Saúl y al final se dieron un abrazo,

Te podría interesar: Luego de 15 años, Canelo se vuelve a encontrar con un personaje querido en el boxeo

Estos fueron los pesajes oficiales, de la cartelera México vs The World de este viernes 30 de octubre

Luego de que los peleadores desfilaron y subieron a la báscula, estos fueron los pesos que marcaron respectivamente.



Canelo Álvarez 167.7 libras - 167.8 libras Chistian Mbilli

Jaime Munguía 167.4 libras - 167.5 libras Nikita Zon

Divino Espinoza 125.8 libras - 126 libras Ricardo Blandón

Raymundo Rojas 138.8 libras - 129 libras Rito Tsutsumi

David Picasso 125.8 libras - 126 libras Carl Wonder Boy

Erick Villegas 130.5 libras - 131.2 libras Sultan Almohammed

Marcos Vázquez 170.5 libras - 171.5 Bek Nurmaganbet

Carlos Rojo 165 libras - 164.6 Flavius Biea

Héctor Diamante Aguirre 168 libras - 166.5 libras Brayan The King León

¿Dónde ver la pelea Canelo vs Mbilli?

La pelea de Canelo vs Mbilli la podrás ver EN VIVO desde las 11:00 am del sábado 31 de octubre a través de Azteca Siete, aztecadeportes. com y nuestra aplicación.