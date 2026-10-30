LISTOS PARA EL RING: Canelo y Mbilli vencen a la báscula, conoce el peso de cada boxeador
Canelo Álvarez y Mbilli, sin ningún problema superaron el reto de subir a la báscula; este sábado chocan por el cetro mundial de peso supermediano versión CMB en Riad, Arabia Saudita.
Todo en orden en Riad, Arabia Saudita, los peleadores Canelo Álvarez y Christian Mbilli superaron la báscula y el pleito es oficial. El resto de la cartelera también ha cumplido y todo está servido para el evento México vs El Mundo.
SIGUE AQUÍ EN VIVO LA PELEA CANELO VS MBILLI DEL VIERNES 30 DE OCTUBRE
Desde los peleadores que abren la cartelera hasta la estelar que es Canelo vs Mbilli, todos cumplieron con el peso en la ceremonia. En el caso de Picasso y Carl Wonder Boy, se encararon y el face to face fue muy intenso, superándolo en estatura.
Divino Espinoza muy seguro encaró a su contrincante Ricardo Blandón y del mismo modo lo supera por amplio margen en estatura. Divino lució entero, confiado y quizás se vea su mejor versión.
Munguía, acompañado de su equipo y su papá siguiendo sus pasos, también superó el reto de la báscula para este combate de peso supermediano ante un ruso de mucho poder.
Canelo en el turno estelar, salió con toda la delegación mexicana, ahí iban Picasso, Divino Espinoza, Jaime Munguía y todos los muchachos de los equipos, pero hubo un invitado especial, Oleksander Usyk quien estuvo acompañando a Saúl y al final se dieron un abrazo,
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Estos fueron los pesajes oficiales, de la cartelera México vs The World de este viernes 30 de octubre
Luego de que los peleadores desfilaron y subieron a la báscula, estos fueron los pesos que marcaron respectivamente.
- Canelo Álvarez 167.7 libras - 167.8 libras Chistian Mbilli
- Jaime Munguía 167.4 libras - 167.5 libras Nikita Zon
- Divino Espinoza 125.8 libras - 126 libras Ricardo Blandón
- Raymundo Rojas 138.8 libras - 129 libras Rito Tsutsumi
- David Picasso 125.8 libras - 126 libras Carl Wonder Boy
- Erick Villegas 130.5 libras - 131.2 libras Sultan Almohammed
- Marcos Vázquez 170.5 libras - 171.5 Bek Nurmaganbet
- Carlos Rojo 165 libras - 164.6 Flavius Biea
- Héctor Diamante Aguirre 168 libras - 166.5 libras Brayan The King León
¿Dónde ver la pelea Canelo vs Mbilli?
La pelea de Canelo vs Mbilli la podrás ver EN VIVO desde las 11:00 am del sábado 31 de octubre a través de Azteca Siete, aztecadeportes. com y nuestra aplicación.
¡Canelo y Mbilli cumplen con la báscula para la pelea estelar! 🇲🇽🥊 Saúl 'Canelo' Álvarez registró 167 libras, mientras que el campeón Christian Mbilli marcó 167.8. Todo está listo para el combate 🔥 #BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca https://t.co/1OXT1Sp1p2— Box Azteca (@BoxAzteca7) October 30, 2026