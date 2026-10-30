Cuánto mide realmente el Canelo Álvarez hoy y cuál es el peso con el que pelea

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá a subirse a un ring este próximo sábado 31 de octubre, ya que protagonizará una de las peleas del año ante Christian Mbilli en Arabia Saudita. El pugilista mexicano intentará conseguir el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Los aficionados mexicanos comenzaron a prestar especial atención a este evento y, entre las dudas más reiteradas, suelen preguntarse cuánto mide y cuál es el peso con el que pelea actualmente. Cabe destacar que el tapatío tiene una estatura de 1.71 metros y compite en la categoría de peso supermediano, cuyo límite es de 76.2 kilogramos.

¿Cuánto mide Canelo Álvarez?

Canelo Álvarez mide 1.71 metros, de acuerdo con su perfil de Premier Boxing Champions, que utiliza información de BoxRec. La medida equivale aproximadamente a cinco pies y siete pulgadas y media.

Su ficha también registra un alcance de 1.79 metros. Este dato corresponde a la distancia entre las puntas de los dedos con ambos brazos extendidos y permite conocer otra de las medidas que suelen aparecer en las comparativas previas a un combate.

Estatura y alcance son dos referencias habituales para presentar a los boxeadores. En el caso de Canelo, acompañan un perfil que tiene en la experiencia uno de sus principales atributos para afrontar sus próximos compromisos.

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¿Cuántos kilos pesa Canelo Álvarez y en qué categoría pelea?

El mexicano pelea en peso supermediano, una división que permite hasta 168 libras, equivalentes a aproximadamente 76.2 kilos, según la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Ese es el máximo que debe cumplir en el pesaje para disputar un campeonato de la categoría. La cifra corresponde al límite reglamentario y puede ser superior al registro concreto que marque el tapatío antes de una pelea.

Por ello, los 76.2 kilogramos son la referencia de su división actual. El peso que tenga al subir al cuadrilátero requiere una medición adicional, distinta al pesaje previo al enfrentamiento.

Canelo protagonizará su pelea 68 como profesional a 21 años de distancia de su debut .|Mark Robinson (Facebook Canelo)

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo Álvarez?

El próximo compromiso de Canelo será contra Christian Mbilli el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita, por el campeonato mundial supermediano del CMB.

El tapatío llegará como retador y buscará recuperar el cinturón frente al campeón de la división. El enfrentamiento se disputará bajo el límite de las 168 libras, por lo que ambos deberán cumplir con esa condición en la báscula.