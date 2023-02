Las parejas más emblemáticas en el mundo de los videojuegos

La química que hay entre personajes en las historias de los videojuegos es muy importante para el desarrollo de la misma, algunas pueden ser muy épicas mientras que otras seguramente nos han sacado una lagrima de alegría o tristeza, aquí te dejamos un listado con las parejas más emblemáticas.

La mayoría de estos juegos los puedes disfrutar con otra persona, juega la historia con tu mejor amigo o tu San Valentín y pasen horas de diversión mientras disfrutan de una buena narrativa.

Parejas en los videojuegos

El jefe maestro y Cortana – Halo

Carl y June – Last Day of June

BT-7274 y Piloto – TitanFall 2

Ellie y Dinna The Last Of Us

Dom y Maria – Gears Of War

May y Cody – It Takes Two

Elliot Salem y Phillip Clyde – Army Of Two

Amecia de Run y Hugo - A Plague Tale

Cuphead y Mugman – Cuphead

Yarnys - Unravel Two

