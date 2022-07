Paris Saint-Germain con problemas para transferir jugadores

París, Francia. El equipo de Paris Saint-Germain (PSG) ha puesto en la lista de transferibles a once jugadores en la que no se encuentra el astro brasileño Neymar. No por eso entra en los planes del campeón francés.

Resumen: Puebla 1-0 Santos | Jornada 2 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

La escuadra parisina cuenta con algunos problemas y es los elevados traspasos que piden, los altos salarios que cobran o el poco mercado que tienen los jugadores del equipo.

Te puede interesar: Reportan que el PSG buscará el fichaje de Cristiano Ronaldo

El nuevo técnico Christophe Galtier en su rueda de prensa de presentación hace unos días declaró, “Hay que reducir la plantilla. No se puede tener a jugadores que casi nunca juegan en toda la temporada”. La directiva parisina se ha puesto manos a la obra, señalan este domingo L’Equipe y Le Parisien en informaciones casi coincidentes.

El centro del campo es la línea más afectada, con seis hombres a los que se les busca salida, y donde el PSG está siendo más activo a la hora de fichar (ya ha llegado el portugués Vitinha, procedente del Porto, y está muy avanzada la negociación con su compatriota Renato Sanches, del Lille).

Un primer problema que afrontan son los altos precios que se han pedido por algunos jugadores.

Así, el centrocampista argentino Leandro Paredes (28 años y con dos años más de contrato) fue tasado en 35 millones de euros, lo que frenó el interés del Manchester United, según L’Equipe.

Añade que lo mismo ocurrió con el central senegalés Abdou Diallo (26 años y también con dos años restantes), por lo que el interés del Tottenham se desvaneció en favor de la cesión del barcelonista Clément Lenglet.



Varios jugadores se han devaluado en el PSG

Otros jugadores se han devaluado mucho durante su estancia en el PSG, como el neerlandés Giorginio Wijnaldum (31 años y con contrato hasta 2024) o el argentino Mauro Icardi (29 años e igualmente firmado por dos temporadas más), por lo que haría falta “un milagro” para que salgan, reconoce L’Equipe.

Las elevadas fichas que tienen los jugadores parisinos constituyen otro obstáculo, en momentos en que muchos equipos europeos se están apretando el cinturón.

Te puede interesar: Dani Alves desata los memes por su posible llegada a Pumas

Icardi cobraría unos 9,6 millones brutos por año, mientras que el lateral izquierdo Layvin Kurzawa tiene una ficha de 6 millones anuales por dos temporadas más.

La ficha del centrocampista español Ander Herrera, con 33 años y dos años más de contrato, ronda los 8 millones brutos, mientras que la de su compañero de línea alemán Julian Draxler (también vinculado hasta 2024), sería de unos 6,75 millones.

El equipo parisino confía en que algunos de los transferibles se muestren flexibles a fin de lograr minutos de juego y tener posibilidades de ser convocados para el mundial de Qatar que comienza en noviembre.

Con información de EFE