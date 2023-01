¡Todo listo! Así se jugará la Ronda Divisional de la NLF 2022

Ya quedaron listos los cruces de la ronda divisional de la temporada 2022 de la NFL. Los Dallas Cobwoys derrotaron por amplio marcador a los Tampa Bay Buccaneers, para convertirse en los últimos clasificados a la siguiente fase.

Los Cowboys se medirán a los San Francisco 49ers en la siguiente ronda. Un partido que luce complicado para los de Estrella Solitaria, pues los de Kyle Shanahan parece que llegan en menor momento y además, el duelo se jugará en el Levi’s Stadium.

Los partidos de la ronda divisional de la NFL

Del lado de la Conferencia Americana, los Jacksonville Jaguars sorprendieron a Los Angeles Chargers para avanzar a la ronda divisional y se medirán al sembrado número 1, los Kansas City Chiefs, que además tuvieron una semana de descanso.

El otro cruce en la Conferencia Americana será entre los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills. Un verdadero choque de trenes que enfrentará a dos de los mejores mariscales de campo dentro de la NFL.

Para la ronda divisional en la Conferencia Nacional, se medirán los New York Giants a las Philadelphia Eagles. Un choque que pondrá en acción a Jalen Hurts y compañía.

El último choque de la ronda divisional será el ya mencionado entre los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys. El equipo de Santa Clara clasificó tras vencer a Seattle, mientras que los Vaqueros le pasaron por encima a Tom Brady y compañía.

Kevin Jairaj/USA TODAY Sports Ezekiel Elliot, jugador de los Dallas Cowboys, festeja en la Semana 14.

Conferencia Americana:

- Cincinnati Bengals vs Buffalo Bills

- Jacksonville Jaguars vs Kansas City Chiefs

Conferencia Nacional:





- New York Giants vs Philadelphia Eagles

- Dallas Cowboys vs San Francisco 49ers

¿Cuándo se jugará la ronda divisional de la NFL?

Los partidos serán entre el sábado 21 y domingo 22 de enero. Los Jaguars visitarán a los Chiefs el a las 15:30 horas, tiempo del centro de México y los Giants a las Eagles a las 19:15, del sábado. Por su parte los Bengals y los Bills se medirán a las 14:00 horas, mientras que los Cowboys a los 49ers a las 17:30, del domingo.

