Así fue la participación de Diana Flores en el Super Bowl LVII

Diana Flores también se robó los reflectores en el Super Bowl LVII. Tras el medio tiempo de Rihanna, la mexicana protagonizó el primer comercial es de un promocional de flag football.

La representante azteca de tochobandera representó orgullosamente al país en el escenario más importante de la NFL. De esta manera los emparrillados presentan su nueva campaña, Run With It, que busca resaltar el futbol bandera juvenil y femenil.

Can anyone pull @diana_flores33 flags? Watch as the world tries to keep up with the powerful women pushing football forward. #SBLVII pic.twitter.com/5FeE7JrYMz — NFL (@NFL) February 13, 2023

Diana es considerada una de las mejores jugadoras en el mundo de tochito femenil, condujo a la selección mexicana este a ganar la medalla de oro en The World Games 2022 ante Estados Unidos, en Alabama. De igual forma, Flores llevó este año a Borregos Santa Fe al tricampeonato en la categoría de primera fuerza.

La estrella mundial del tochito ha sido seleccionada desde el mundial del 2014, en Italia. Después fue al mundial 2026, en Miami; al mundial 2018, en Panamá; y en 2021, en Jerusalén, Israel, en el que debutó como capitana y consiguió el subcampeonato.

La campeona mundial con la selección mexicana de tocho bandera, tuvo hace unos días su debut como coordinadora ofensiva de la Conferencia Americana (AFC) en el Pro Bowl NFL 2023, al lado de Peyton Manning, entrenador en jefe del equipo. La quarterback de Borregos Santa Fe trabajó con esta leyenda de la NFL, y al lado del icónico Ray Lewis, quien fungió como coordinador defensivo.

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El flag football o tochito es una variante del futbol americano en la que se le impide al adversario avanzar yardas al arrebatarle una de las banderas que porta en la cintura, a diferencia del americano, en el que se tiene que detener al rival por medio del contacto físico. Esta modalidad comenzó a implementarse en el Pro Bowl de la NFL en la temporada anterior, con el fin de evitar lesiones entre los jugadores, así como para difundir más el tocho bandera.