No es un partido definitivo, pero sí muy importante: Xavi Hernández

Xavi Hernández, técnico del Barcelona, declaró que el partido que sostendrá este martes contra el Inter de Milán perteneciente a la jornada 3 de la Champions League no será un partido definitivo, pero sí muy importante para las aspiraciones a avanzar a octavos de final.

Yo te prometo que: Con César Montes | Seamos Héroes

En conferencia de prensa previa al encuentro que se celebrará en el estadio Giusseppe Meazza, el técnico español instó a sus futbolistas a tener “personalidad” para afrontar los dos partidos consecutivos “vitales” contra el equipo italiano.

Te puede interesar: Los Wolves de Raúl Jiménez irían por un exdirector técnico de España



Xavi calificó que el mal momento que vive el Inter en la Serie A “no es significativo” y avisó que se trata de “un rival muy fuerte, muy difícil” con un bloque que juega con un sistema, en su opinión, “nuevo” para el Barcelona con “dos puntas” en ataque.

“Si juegan con dos puntas, creo que a mí me sobra un defensa. Veremos mañana cómo jugamos. Podemos reforzar más el centro del campo. Tenemos que arriesgar, y esa es nuestra filosofía. No debemos dejar correr al Inter, que es un rival directo, muy vertical, y físico. Intentaremos mostrar personalidad, ser valientes”, profundizó.



Xavi celebra el buen momento por el que pasa Robert Lewandowski, autor de la mitad de los goles del Barcelona, si bien, en este sentido, precisó que sus compañeros “tienen que ir sumándose a estos números”.

Te puede interesar: En España tunden a Marcelo Flores tras nueva derrota del Real Oviedo

Barcelona, líder de LaLiga junto con el Real Madrid

Barcelona afronta el partido contra el Inter como líder de LaLiga después del empate del Real Madrid contra Osasuna, un hecho que da, según el técnico, “un punto de moral y confianza importante” a sus jugadores, si bien subrayó que “ahora es el momento de rendir” en la ‘Champions’.

Por último, Xavi prefirió no ahondar en un posible regreso al Barcelona del argentino Lionel Messi el próximo verano. “Lo de Leo, a ver cómo se da, pero no es momento de hablar de él, le queremos mucho pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso”, finalizó el entrenador.