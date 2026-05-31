A lo México 1986: el emblemático cambio que recibió el Estadio Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA™

El Estadio Ciudad de México se prepara para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El recinto fue remodelado desde punta a punta para albergar el choque entre México y Sudáfrica que se llevará a cabo el próximo 11 de junio para abrir el certamen. El inmueble ya se encuentra en manos de la FIFA y sus decoraciones comienzan a emocionar a los aficionados más leales de este deporte.

Mientras se cumplen 40 años desde que el Estadio Azteca albergó el partido inaugural de México 1986, la FIFA comenzó con los preparativos para fiesta que se llevará a cabo en los próximos días. Uno de los cambios más recientes que recibió el inmueble recuerda mucho a la Copa Mundial de la FIFA™ jugada en suelo mexicano en 1986, que tuvo a Argentina como campeona del mundo.

El memorable cambio que recibió el Estadio Ciudad de México

A pocos días del debut de la Selección Mexicana en la justa mundialista, la FIFA ha comenzado a colocar las míticas banderas de los países que adornaron el recinto hace 40 años atrás durante la edición 1986. Todo parece indicar que el remodelado Estadio Ciudad de México volverá a tener las banderas como decoración, decisión que fue bien recibida por los aficionados del futbol de forma general.

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Cabe destacar que las banderas de los distintos países del mundo también fueron colocadas por el lado de afuera durante el Mundial 1986, sin embargo, aún no está confirmado que las mismas estén presentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Hasta el momento, la organización está decorando la parte interior del inmueble, aunque podrían haber noticias en los próximos días de cómo seguirá la preparación del debut.

🇲🇽 | En el Estadio Azteca ya están colocando las míticas banderas que adornaron el estadio durante el Mundial de 1986.



Esas banderas le dan un toque de aura al estadio. 😮‍💨 pic.twitter.com/GKsFUVQWJY — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) May 30, 2026

México se prepara para su tercera Copa Mundial de la FIFA™ como anfitrión

México debutará en el certamen internacional el jueves 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, llamado oficialmente por FIFA, Estadio Ciudad de México. Será un estreno cargado de simbolismo: el combinado azteca no solo abrirá su participación como país anfitrión por tercera vez, sino que también disputará el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, la primera edición con 48 selecciones, 104 partidos y tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá.

El escenario también tendrá un peso histórico enorme. El Azteca se convertirá en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales mundialistas, después de haber sido sede en las ediciones de 1970 y 1986, dos torneos imborrables para la historia del futbol. Para México, el debut ante Sudáfrica marcará el inicio de una fase de grupos que jugará íntegramente en casa: después enfrentará a Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio y cerrará contra Chequia nuevamente en la Ciudad de México el 24 de junio.

