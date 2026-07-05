Nadie puede creer que este partido haya sido el MÁS VISTO de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ hasta ahora

La Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin lugar a dudas, ha repartido grandes emociones para millones de aficionados a lo largo del planeta. En este sentido, un partido se quedó con todos los honores debido a la gran captación de público que estuvo muy atento al desarrollo del juego. ¿Cuál es?

De acuerdo a información suministrada por Radio la Red de Argentina, el juego más visto fue el encuentro de los 16avos de Final entre la actual campeona del mundo y su similar de Cabo Verde.

Según detalla el medio sudamericano, este emparejamiento tuvo el respaldo de al menos 270 millones de espectadores, quienes fueron testigos del apretado encuentro que terminó con la clasificación de la Albiceleste a los Octavos de Final.

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¿Cuándo será el partido entre Argentina y Egipto?

Luego de este importante triunfo, los de Scaloni deberán mantener la concentración para afrontar un nuevo reto en el certamen orbital que tendrá como fecha el próximo martes 7 de julio.

Este partido será ante los egipcios, seleccionado que pudo superar la resistencia de los australianos en un cotejo que se definió con los cobros desde los doce pasos.

Se debe remarcar que el ganador de esta confrontación tendrá una difícil parada en los Cuartos de Final, ya que, se enfrentará contra el vencedor de la llave entre Colombia y Suiza.

TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

La cadena de televisión confirmó a todos los residentes del país que estará acompañando la campaña del equipo dirigido por Javier Aguirre con la transmisión de sus partidos EN VIVO y GRATIS.

Con este anuncio, uno de los medios más representativos del territorio nacional acompaña a su fiel audiencia, quien estará siguiendo todas las incidencias de estos partidos junto con otros cruces representativos del torneo internacional, el cual, ya transita su etapa decisiva.