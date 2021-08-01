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Fútbol

Partido México vs Estados Unidos: Historial, resultado y pronóstico

La Selección Mexicana buscará conquistar su decimosegunda Copa Oro este domingo cuando enfrente a Estados Unidos en la Gran Final de la Copa Oro.

Selección Mexicana
|Mexsport

Escrito por: Azteca Deportes

La Selección Mexicana buscará la gloria de la Copa Oro este domingo cuando se mida, en el Clásico de la Concacaf, a Estados Unidos. El partido será en punto de las 7:30 PM (tiempo del centro de México), y lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

México vs Estados Unidos: resultados últimos partidos

La Selección Azteca llega con sed de revancha. La última vez que se encontraron, el conjunto de las Barras y las Estrellas venció al Tri por marcador de 3-2 en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, resultado que le dolió a los nuestros.

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Previo a ese duelo, en 2019 se encontraron en la misma situación, la final de la Copa Oro. En aquella ocasión, México salió victorioso 1-0, para conquistar su décimo primer título de la confederación.

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Y hay que remontarse hasta el 2017 para encontrar otro enfrentamiento entre ambas selecciones. Fue en las eliminatorias rumbo al mundial de Rusia, donde igualaron 1-1 en el Estadio Azteca.

México 2-3 Estados Unidos | Final de la Nations League

México 1-0 Estados Unidos | Final Copa 2019

México 1-1 Estados Unidos | Eliminatorias rumbo a Rusia 2018

Resultados de México en la Copa Oro 2021

A pesar de que la Selección Mexicana inició el certamen de la Copa Oro 2021 con un empate sin goles ante Trinidad y Tobago y en donde además perdieron a Hirving ‘Chucky’ Lozano por lesión, posteriormente recordaron el gol y sumaron un triunfo de 3-0 ante Guatemala y otra victoria de 1-0 frente a El Salvador.

Rogelio Funes Mori
Rogelio Funes Mori|Mexsport

En los cuartos de final no tuvieron piedad de Honduras y le propinaron una goleada de 3-0 con goles de Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda para meterse a las semifinales. Ya en la antesala de la Gran Final de la Copa Oro, vencieron 2-1 a Canadá con un gol de último segundo de Héctor Herrera.

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Resultados de Estados Unidos en la Copa Oro 2021

La Selección de Estados Unidos tiene paso perfecto en el certamen. En la fase de grupos venció a Haití (1-0), goleó a Martinica (6-1) y derrotó a Canadá por la mínima. En cuartos de final y semifinal no metió en problemas y ganó con los justo a Jamaica y Catar, respectivamente.

Estados Unidos celebra su pase a la final

Pronóstico y favorito del partido

De pronóstico reservado, las casas de apuestas ponen como favorito a la Selección Azteca con +125, mientras que el conjunto de las Barras y las Estrellas pagan +245, y el empate +220, lo mandaría el partido a tiempo extra e incluso podría llegar hasta penaltis, partido que podrás disfrutar por Azteca Deportes: Azteca 7, la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com

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