Partido México vs Estados Unidos: Historial, resultado y pronóstico
La Selección Mexicana buscará conquistar su decimosegunda Copa Oro este domingo cuando enfrente a Estados Unidos en la Gran Final de la Copa Oro.
La Selección Mexicana buscará la gloria de la Copa Oro este domingo cuando se mida, en el Clásico de la Concacaf, a Estados Unidos. El partido será en punto de las 7:30 PM (tiempo del centro de México), y lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.
México vs Estados Unidos: resultados últimos partidos
La Selección Azteca llega con sed de revancha. La última vez que se encontraron, el conjunto de las Barras y las Estrellas venció al Tri por marcador de 3-2 en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, resultado que le dolió a los nuestros.
Previo a ese duelo, en 2019 se encontraron en la misma situación, la final de la Copa Oro. En aquella ocasión, México salió victorioso 1-0, para conquistar su décimo primer título de la confederación.
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Y hay que remontarse hasta el 2017 para encontrar otro enfrentamiento entre ambas selecciones. Fue en las eliminatorias rumbo al mundial de Rusia, donde igualaron 1-1 en el Estadio Azteca.
México 2-3 Estados Unidos | Final de la Nations League
México 1-0 Estados Unidos | Final Copa 2019
México 1-1 Estados Unidos | Eliminatorias rumbo a Rusia 2018
Resultados de México en la Copa Oro 2021
A pesar de que la Selección Mexicana inició el certamen de la Copa Oro 2021 con un empate sin goles ante Trinidad y Tobago y en donde además perdieron a Hirving ‘Chucky’ Lozano por lesión, posteriormente recordaron el gol y sumaron un triunfo de 3-0 ante Guatemala y otra victoria de 1-0 frente a El Salvador.
En los cuartos de final no tuvieron piedad de Honduras y le propinaron una goleada de 3-0 con goles de Rogelio Funes Mori, Jonathan Dos Santos y Orbelín Pineda para meterse a las semifinales. Ya en la antesala de la Gran Final de la Copa Oro, vencieron 2-1 a Canadá con un gol de último segundo de Héctor Herrera.
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Resultados de Estados Unidos en la Copa Oro 2021
La Selección de Estados Unidos tiene paso perfecto en el certamen. En la fase de grupos venció a Haití (1-0), goleó a Martinica (6-1) y derrotó a Canadá por la mínima. En cuartos de final y semifinal no metió en problemas y ganó con los justo a Jamaica y Catar, respectivamente.
Pronóstico y favorito del partido
De pronóstico reservado, las casas de apuestas ponen como favorito a la Selección Azteca con +125, mientras que el conjunto de las Barras y las Estrellas pagan +245, y el empate +220, lo mandaría el partido a tiempo extra e incluso podría llegar hasta penaltis, partido que podrás disfrutar por Azteca Deportes: Azteca 7, la App de Azteca Deportes y aztecadeportes.com