¿A qué hora juega México hoy en la CONCACAF Nations League?

México vs Honduras hoy. El partido de vuelta de los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League

La gran incógnita en el combinado nacional es quien será el titular en la portería ante Honduras.

Agresión a Javier Aguirre en el Honduras vs México

“Hoy no hay dueño de la portería, todos estos partidos enfocados, hacia elegir 23 jugadores para el Mundial, si hay o no Final Four, Copa Oro, todo va rumbo al Mundial. No sé quién ha jugado más o menos. Me gusta verlos a los jugadores en situaciones complicadas, son filtros, para la justa magna que el Mundial. No cometer errores, hicimos dos errores que nos condenaron, cuidar detalles, ser escrupulosos, a veces da la impresión tirar un centro que encarar, tirar una pared, me da la sensación que nos falta la interpretación al jugo por parte de los jugadores. Es en dónde más nos hemos detenido, cuidar los detalles”, comentó el DT de México.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre el DT de Honduras?

Aguirre reconoció en conferencia el cariño que le tiene al DT de Honduras, Reinaldo Rueda.

“Tuvieron sus ocasiones en el Azteca, al final logró igualar la contienda, espero que tengamos la paciencia que durante 90 minutos podamos no precipitarnos, la prisa es mala compañera. Espero que estén tranquilos, que aprovechen las oportunidades, es un partido casi perfecto. “Tengo un respeto enorme a Rueda, somos gente de futbol, me dijo, vino con Colombia en 2001. Él me lo recordó, es un caballero, no tengo más que palabras de agradecimiento para Reinaldo, Para Primitivo, nosotros entendemos esto. No era necesaria la disculpa”, dijo el Vasco.

El partido entre México y Honduras. La Selección Azteca buscará la remontada en el estadio de Toluca como aliado.

