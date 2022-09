¿Cuál es el partido que no le cuentan a Ochoa con México?

Guillermo Ochoa, es uno de los elementos con mayor jerarquía en la Selección Mexicana, y por esta razón, es normal que tenga varias marcas con el combinado nacional, una de ellas es ser el portero con más partidos disputados, pero este dato creó polémica.

Según el recuento que tiene la Selección Mexicana, Ochoa tiene 130 partidos disputados, con esta cifra superó a Jorge Campos , pero la interrogante surgió al ver que dos portales de estadísticas (SofaScore y Transfermarkt) indican que el arquero del América tiene 131 duelos con la camiseta verde.

Es un empate que nos deja con buenas sensaciones Guillermo Ochoa

¿Qué partido no registraron de Ochoa con México?

Paco Memo, tiene 131 encuentros con el cuadro nacional mexicano, sin embargo existe un partido que no le cuentan y es correspondiente a la Copa Oro en su edición del 2009, ante Guadalupe, el motivo para no contar dicho partido, es que la isla caribeña no está registrada ante la FIFA.

¿Cuantos mundiales ha disputado Guillermo Ochoa?

Memo tuvo que esperar demasiado para hacerse de la titularidad de México, pues en 2005 que fue su primer llamado, Oswaldo Sánchez era el portero titular e inamovible del cuadro de Ricardo La Volpe.

Luego de Alemania 2006, Ochoa se perfilaba para ser el portero titular de cara a Sudáfrica 2010, en las eliminatorias lo fue, hasta que llegó Javier Aguirre y prefirió a Óscar Pérez, quien fue titular en la Copa del Mundo, esto hizo creó polémica por dejar en la banca al portero azulcrema.

Brasil 2014 fue el mundial de Paco Memo, pues a pesar de mantener una competencia intensa con Jesús Corona, Miguel Herrera se decidió por Ochoa, en esa justa mundialista brilló e hizo un partido de antología ante Brasil. En Rusia 2018 también fue titular de la escuadra azteca.

