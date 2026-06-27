Partidos de 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en México: fechas, sedes y horarios

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se encuentra en el cierre de la instancia de Fase de Grupos en un certamen que ha cautivado a miles de aficionados a lo largo del planeta. Contemplando esta situación, ¿Cuáles son los partidos de la instancia de 16avos de final que se van a estar realizando en México?

Para la próxima ronda de la justa orbital, se van a estar celebrando solamente dos partidos que integran el lote de 32 combinados nacionales clasificados.

El primero de ellos tendrá lugar en Monterrey y en esta sede se van a estar midiendo los seleccionados nacionales de Países Bajos y Marruecos. Se llevará a cabo el lunes 29 de junio a las 19:00 horas, tiempo centro de México. Sin duda, un cotejo muy emotivo, ya que, ambas escuadras realizaron una interesante primera instancia del campeonato.

El otro duelo será el encuentro en el cual, el conjunto dirigido por el Vaso Aguirre va a estar luchando por la clasificación a los octavos de final y que se realizará el próximo 30 de junio a las 19:00 horas, tiempo centro de México. De momento, el rival más cercano es el combinado nacional de Ecuador, equipo que tuvo un cierre dramático luego de vencer a los Alemanes por un 2 a 1 a su favor.

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¿Se jugará otro partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las instancias definitorias en México?

De acuerdo a información suministrada directamente en la página oficial de la FIFA, el último partido del campeonato que se celebrará en el país será correspondiente a los octavos de final.

En esta cita tendrán presencia el vencedor del juego 79 y el ganador del cotejo 80. Quiere decir, que si el equipo nacional logra ganarle a los sudamericanos, el Estadio Ciudad de México será el recinto que recibirá este importante encuentro.

TV Azteca transmite partidos EN VIVO Y GRATIS

El campeonato de fútbol más importante del planeta continúa y por ello TV Azteca confirma su compromiso con la audiencia con el desarrollo de sus transmisiones que serán llevadas al público EN VIVO y GRATIS.

Con esta iniciativa se pretende que la afición mexicana pueda disfrutar de las incidencias del partido de México ante Ecuador y por supuesto, algunos duelos de gran importancia que se desarrollarán en el tramo final del evento del momento.