Los partidos del 30 de noviembre en Qatar 2022

La tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 continúa disputándose y hoy será el día en que se darán a conocer a los países clasificados de los grupos C y D, entre los que se encuentra la Selección Nacional de México.

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Australia vs Dinamarca | Grupo D

La jornada comenzará con el duelo crucial entre Australia y Dinamarca desde el Estadio Al Janoub en punto de las 9 de la mañana por el segundo lugar de su sector.

Los daneses con una victoria asegurarían el segundo lugar de su grupo, al tener una unidad llegarían a 4 y dejarían a los "Socceroos" con tres puntos, no obstante, los australianos buscan superar la primera ronda por segunda vez en su historia.

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Francia vs Túnez | Grupo D

En el mismo horario, pero sobre la cancha del Estadio Education City, la actual campeona del mundo, Francia busca el liderato de su grupo, pero se medirá a un, todavía vivo, Túnez que luchará por lograr la hazaña, ya que con 4 puntos y una mejor diferencia de goles con Australia y Dinamarca le darían el pase a la siguiente fase.

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Polonia vs Argentina | Grupo C

En punto de la una de la tarde, los combinados de Polonia y Argentina se me dirán en un duelo de vital importancia en el Estadio 974, debido a que un triunfo les aseguraría el pase y el liderato de grupo y una derrota o incluso un empate podría terminar en su eliminación.

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México vs Arabia Saudita | Grupo C

Duelo de vida o muerte para ambas selecciones que se vivirá sobre el césped del Estadio Lusail en el mismo horario, en donde la victoria es la única opción, ya que cualquier otro resultado los dejaría eliminados.

En el caso de la Selección Mexicana debe ganar por una diferencia de 4 goles para una clasificación directa, ya que con otro resultado de triunfo quedaría a expensas de lo que suceda ente polacos y argentinos.

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