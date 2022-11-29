México cerró su preparación para enfrentar a Arabia Saudita

La primera ronda de la Copa del Mundo de Qatar 2022 está a punto de finalizar y mañana la Selección Nacional de México se enfrentará al combinado de Arabia Saudita sobre la cancha del Estadio Lusail en lo que será un duelo de vida o muerte, ya que una derrota o empate dejaría afuera cualquiera de los dos equipos.

La Selección Azteca saltó a la cancha del Estadio Al Kohr, que ha sido su sede de entrenamiento, en su horario habitual de las ocho de la noche para ultimar detalles de cara al encuentro de mañana frente a los “Halcones Verdes”, bajo el mando de su director técnico, el argentino Gerardo “Tata” Martino, en lo que fue su última práctica previo a este vital enfrentamiento.

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Andrés Guardado listo para jugar ante Arabia Saudita

El capitán de la Selección Azteca, Andrés Guardado, quien se vió obligado a abandonar el terreno de juego en la primera mitad contra el equipo argentino debido a un problema muscular, confirmó que se ha recuperado y que está a disposición del entrenador para ver minutos.

¿Qué necesita México para avanzar a octavos de final?

Para avanzar directamente sin importar lo que suceda entre Argentina y Polonia, la escuadra mexicana tendría que ganar por una diferencia de cuatro anotaciones mínimo, de no conseguirlo, deberá tener una mejor diferencia de goles que la escuadra polaca.

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Arabia Saudita se preparó a tope para buscar la clasificación

El rival que tendrá enfrente México el día de mañana también se preparó al máximo, de la mano de su entrenador, Hervé Renard, para buscar la clasificación a lo que serían sus segundos octavos de final de la historia, para lo cual el estratega afirmó que llegan a este encuentro con toda la determinación de lograr el ansiado objetivo.

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