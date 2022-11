Partidos de hoy de la Champions League martes 1 de noviembre

Este martes se juega la última jornada de la fase de grupos de la Champions League, nada que ver con el ‘Día de Muertos’ pero muchos de los que juegan hoy ya están en otra vida sin ninguna oportunidad de avanzar a los octavos de final como le sucede a los equipos del Barcelona, Atlético de Madrid y Ajax.

La jornada 6 comienza con los encuentros de entre Porto vs Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen vs Brujas, Bayern Munich vs Inter de Milán, Liverpool vs Napoli, Marsella vs Tottenham, Rangers vs Ajax, Viktoria Plzen vs Barcelona y Sporting Lisboa vs Eintracht Frankfurt.

Grupo A

Napoli, con el mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano, ya con el primer puesto casi asegurado gracias a una diferencia de goles de siete a favor, visita en la cancha de Anfield al Liverpool de Jürgen Klopp, segundo de la agrupación. Los dos equipos ya tienen asegurado sus boletos para la siguiente ronda.

El otro encuentro es entre Rangers recibiendo al Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez.

Grupo B

El sorprendente equipo de Brujas, primero del grupo con 10 puntos, visita al Bayer Leverkusen buscando sacar los tres puntos y afianzarse en el primer puesto. Por su parte, el Porto ( 9 unidades ) en casa se enfrenta al Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone, una de las decepciones del torneo, esperando un tropezón de la escuadra belga para subirse a la cima de la agrupación.

Grupo C

Bayern Munich e Inter de Milán se enfrentan en la cancha del Allianz Arena ya sin disputarse nada que cambie el grupo. Los campeones de la Bundesliga ya son líderes con 15 puntos, mientras los italiano son segundo con 10 unidades. Por otro lado, el Barcelona de Xavi Hernández visitan territorio checo para enfrentar al Viktoria Plzen buscando la victoria y mirar hacia la Europa League.

Grupo D

En este grupo no hay nada decidido los cuatro equipos que lo forman tienen oportunidad de avanzar a los octavos de final. Tottenham es líder con ocho punto, seguido por el Sporting Lisboa y Eintracht Frankfurt que cuentan con siete unidades y en el último puesto el Marsella con 6 puntos.

Marsella y Tottenham se enfrentan en territorio francés, mientras Sporting Lisboa vs Eintracht Frankfurt se jugará en el Estadio José Alvalade de la capital portuguesa.