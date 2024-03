OFICIAL: Así se jugarán los partidos de los Cuartos de Final de la Concachampions

Ya están listos los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup. Rayados y New England Revolution se quedaron con los últimos dos boletos para dicha ronda, en donde no habrá choque entre clubes mexicanos.

América eliminó a Chivas en un duelo emocionante, Pachuca echó fácilmente al Philadelphia Union, al igual que Tigres frente al Orlando City. Los Rayados del ‘Tano’ Ortíz avanzaron con más dificultades de las que hubieran pensado pero así, son cuatro equipos mexicanos los que sobreviven en el torneo.

Los partidos de Cuartos de Final de la Concachampions

El primer duelo confirmado de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, será entre el Pachuca y el Herediano. Los costarricenses se mantienen vivos en el torneo, recordando que en la ronda de 16avos echaron al Toluca en el Nemesio Díez.

El América se medirá al New England Revolution, mientras que Tigres chocará con Columbus Crew en la llave que más emociones promete, por el nivel que han mostrado ambos equipos.

Finalmente los Rayados de Monterrey chocarán con el Inter Miami de Messi, Suárez y compañía. Leo visitará México para pelear por un pase a las semifinales de la primera CONCACAF Champions Cup que disputa en su carrera.

- Pachuca vs Herediano

- América vs New England Revolution

- Tigres vs Columbus Crew



- Rayados vs Inter Miami

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final de la Concachampions?

Los partidos de ida de los Cuartos de Final de la CONCACAF Champions Cup, se jugarán entre el 2 y 4 de abril. Los partidos de vuelta tendrán lugar entre el 9 y el 11 del mismo mes.

Será en las próximas horas cuando la CONCACAF dé a conocer las fechas y horarios oficiales de los encuentros. Sin duda alguna, la afición estará esperando para el choque en donde Messi se dé cita para enfrentar a los Rayados de Monterrey, con el resto de estrellas del Inter Miami.

