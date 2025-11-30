Partidos de HOY 30 de noviembre de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La Liguilla del Torneo Apertura 2025 presenta esta noche un partido decisivo, Cruz Azul recibe a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario a las 19:00 horas . El empate sin goles en la ida mantiene la serie abierta, con una ligera ventaja para el conjunto celeste por su posición en la tabla.

Tras un 0-0 en la ida, en su mayoría gracias a la actuación memorable del portero titular de Cruz Azul, Andrés Gudiño el cuál fue merecedor de ser el MVP del partido otorgado por la liga, re cromemos que el portero mexicano es el portero titular por la lesión de Mier en la última jornada de la fase regular. Chivas llega con la desventaja, tiene la necesidad de ganar para poder avanzar a la siguiente fase del torneo.

¿Qué necesita cada equipo?

El 0-0 en el Estadio Akron dejó la serie definida por la fase regular:



Cruz Azul: Clasifica con una victoria o cualquier empate gracias a su tercer lugar en la tabla.

Chivas: Necesita ganar para avanzar. Un empate o una derrota lo deja fuera del torneo.



Duelo en los banquillos: Larcamón frente a Milito

Nicolás Larcamón apuesta por mantener la intensidad de su equipo y por aprovechar la solidez mostrada en la ida. El desequilibrio en el medio campo y las variantes en ataque forman parte de su plan para abrir el marcador. Aunque recordemos que Larcamón no ha ganado 10 partidos de Liguilla desde su llegada a México.

Gabriel Milito debutante en etapas finales del balompié nacional, prepara un planteamiento ofensivo porque su equipo requiere goles. Roberto “Piojo” Alvarado se perfila como su pieza principal y Raúl “Tala” Rangel llega con confianza tras su actuación en el primer encuentro. La propuesta dependerá de si Chivas toma la iniciativa desde el inicio o busca espacios en velocidad, ambos sistemas de cada equipo son similares, será interesante ver que variantes lo mueven cada técnico.

El Estadio Olímpico Universitario presenta una atmósfera intensa tras que el Estadio presenta un lleno total. Con Toluca, Monterrey y Tigres ya clasificados, este partido determina al último invitado a las Semifinales de la Liguilla del Apertura 2025.

Lo único seguro sobre las Semifinales del Apertura 2025

Las vueltas se disputarán en el Estadio Nemesio Diez y en el Volcán en Nuevo León.

Si Cruz Azul avanza, las series serán Toluca vs. Monterrey y Tigres vs Cruz Azul.

Si Chivas clasifica, se jugarán Toluca vs Chivas y un Clásico Regio entre Tigres y Monterrey.