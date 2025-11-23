Partidos de HOY domingo 23 de noviembre en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

La pelea por el octavo lugar de la Liguilla del Apertura 2025 quedará resuelta esta noche, cuando FC Juárez reciba a Pachuca en el Estadio Olímpico Benito Juárez en el duelo que da fin a la etapa del Play-In, mecanismo que no continuará a partir del próximo torneo. El partido está programado a las 19:00 horas (hora centro de México), según el horario del centro del país, y entregará el último pase disponible para la fase final, donde Toluca aguarda como líder general.

La situación de Juárez se definió tras la derrota ante Xolos de Tijuana en su primer compromiso del Play-In, resultado que lo dejó sin el acceso directo al séptimo lugar y lo obligó a competir en esta instancia de eliminación definitiva. Con 23 puntos obtenidos en la fase regular, producto de 6 victorias, 5 empates y 6 derrotas, la escuadra fronteriza afronta la última oportunidad de mantenerse dentro del torneo.

En contraste, Pachuca llega después de superar a Pumas con marcador de 3-1 en el otro cruce del Play-In. El encuentro marcó el inicio del ciclo de Esteban Solari al frente del plantel hidalguense, que cerró la fase regular en el noveno puesto con 22 unidades, derivadas de 6 triunfos, 4 igualadas y 7 derrotas. El club se presenta con la posibilidad de alterar la tendencia que caracterizó al Play-In desde su instauración en 2023, etapa en la que siempre clasificaron los equipos que finalizaron séptimos y octavos.

El partido también representa el cierre definitivo de un formato que, desde su creación, estableció un filtro adicional previo a la Liguilla. Su desaparición obedece al ajuste estructural que la Liga BBVA MX implementará a partir del siguiente certamen, en sus ediciones anteriores, los equipos mejor posicionados en la tabla avanzaron, una estadística que podría romperse en esta ocasión.

La transmisión del duelo estará disponible a través de Canal 7, la app oficial de Azteca Deportes y el sitio web de Azteca Deportes, tendrán la cobertura completa del partido que pone fin al Play-In y establece al último invitado a la Liguilla del Apertura 2025.