Partidos de México en la Fase de Grupos de Copa Oro 2021

México inicia su camino en la Copa Oro 2021. El próximo sábado 10 de julio, la escuadra dirigida por Gerardo Martino hará su debut en el certamen de Concacaf al cual llega como campeón defensor.

El primer rival de la Selección Mexicana será Trinidad y Tobago. El encuentro se disputará en el AT&T Stadium de Texas a las 21:00 horas y el Tri tiene un balance favorable frente al conjunto caribeño.

México ha jugado frente a Trinidad y Tobago en 23 ocasiones y registra 15 victorias, 5 empates y tres derrotas. El encuentro más reciente entre ambas selecciones fue en octubre de 2019 con triunfo de la Selección Azteca.

Para la segunda jornada de la competencia, la escuadra Tricolor chocará ante Curazao. El miércoles 14 de julio, el Estadio Cotton Bowl será sede del partido a las 20:30 horas.

La última vez en la que México jugó contra el representante de la isla del Caribe fue en la Copa Oro de 2017, edición en la que el Tri y Curazao también compartieron sector.

Finalmente, la Fase de Grupos de la Copa Oro 2021 se cerrará ante El Salvador. La escuadra del Tata Martino volverá a jugar en el Cotton Bowl el día 18 a las 21:00 horas.

La Selección Mexicana también tiene un historial favorable frente a La Selecta. Ambos combinados se han enfrentado un total de 34 ocasiones y el Tri tiene un saldo de 29 victorias, un empate y 4 derrotas.

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TV Azteca Deportes transmitirá la Copa Oro en vivo

La Selección Mexicana está de regreso en Azteca Deportes. Podrás disfrutar de las mejores voces junto a Christian Martinoli, Inés Sainz, Luis García, Jorge Campos y en la sede de la Selección Azteca estará Omar Villarreal.

Te llevaremos 8 partidos en por medio de Televisión Abierta, a tráves de Azteca 7, aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes, además de cuatro encuentros más de manera exclusiva por medio del sitio de TV Azteca Deportes y nuestra aplicación.

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