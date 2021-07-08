Las estrellas de México a seguir en la Copa Oro 2021

México hará su debut en la Copa Oro éste sábado frente a la Selección de Trinidad y Tobago donde tratará de refrendar el título conseguido en julio del 2019, para ello Gerardo el “Tata” Martino ha conformado una lista con lo mejor que tiene disponible pues varios de sus titulares habituales estarán en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

Son varios los referentes con la Selección Azteca, muchos ya con experiencias en años anteriores y otros que harán su primera participación en la justa veraniega, pero muchos de ellos los debemos tener en la mira por el gran nivel con el que llegan o incluso su posible salida al continente europeo.

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Gol de Funes Mori, el primero con la selección| Mexico 2-0 Nigeria

Alfredo Talavera, referente de los Pumas

Talavera es uno de los referentes de la Selección Azteca desde hace ya varios años, el arquero de Pumas viene de una temporada complicada con los universitarios pues se ubicaron en el lugar número quince con tan solo dieciocho puntos, sin embargo el cancerbero tapatío siempre ha sido garantía en el arco por sus grandes salidas y la seguridad que brinda a sus compañeros.

|Talavera

Edson Álvarez, el crack del Ajax

El polifacético Edson Álvarez llega como campeón de Holanda, el canterano del América se convirtió en uno de los pilares de la selección dirigida por Gerardo Martino pues precisamente por su gran versatilidad en el campo tiene un lugar asegurado en el cuadro titular.

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Héctor Herrera, campeón de LaLiga con el Atlético de Madrid

Otro que fue campeón la temporada pasada, pero en España es Héctor Herrera con el Atlético de Madrid. El popular “HH” fue parte de la plantilla campeona del conjunto colchonero, sin embargo no logró jugar lo deseado pues las lesiones y la muerte de su madre lo apartaron del campo, por lo que se espera que retome el nivel que siempre ha mostrado con el tricolor.

Orbelín Pineda, el mago del campeón Cruz Azul

Uno de los flamantes campeones con Cruz Azul es Orbelín Pineda, que se convirtió en pieza fundamental del esquema cementero y está en busca de un lugar en el cuadro titular, el torneo del guerrerense puede ser clave para sus aspiraciones de jugar en el viejo continente ya que el Celta de Vigo ha puesto sus ojos en el para la próxima temporada.

Hirving Lozano, el goleador del Napoli de la Serie A

Sin duda alguna una figura permanente a seguir es el hombre de más peligro para México, nos referimos a Hirving Lozano que viene de una temporada donde anotó 15 goles con el Nápoles de Italia y será vital su aporte a la ofensiva durante la Copa Oro.

|Getty

Rogelio Funes Mori, el nuevo mexicano

Finalmente y tras toda la polémica del verano, Rogelio Funes Mori hará su debut en Copa Oro con la Selección Azteca y su camino lo ha comenzado con el pie derecho, el gol ante Nigeria será de gran ayuda para el futbolista de Rayados de Monterrey en busca de afianzarse como la referencia en el ataque del conjunto nacional.

Selección Mexicana|@miseleccionmx

Horario y dónde ver México vs Trinidad y Tobago en vivo

No te pierdas el debut de México ante Trinidad y Tobago dentro de la Copa Oro este sábado 10 de julio en punto de las 9:00 P.M. del centro de México a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.