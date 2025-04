OFICIAL: Así quedó el Play In del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX; equipos clasificados a Liguilla

Ha concluido el torneo regular del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Se disputó la Jornada 17, la última fecha del torneo y quedó definido los equipos que clasificaron directo a los Cuartos de Final y los que disputarán el Play In.

La fecha fue clave para ciertos equipos que todavía se encontraban peleando por el último lugar al Play In y para definir los últimos lugares directos a los Cuartos de Final.

Resumen: Tigres 2-1 Pumas | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

Los equipos clasificados a Liguilla y Play In

Son 10 los equipos que se mantiene en la lucha por el título del Clausura 2025. Los cuales quedaron posicionados de la siguiente forma:

Toluca América Cruz Azul Tigres Necaxa León Rayados Pachuca Juárez Pumas

Así se jugará el Play In

El Play In se jugará de la siguiente forma, los primeros dos partidos serán: Rayados vs Pachuca y Juárez vs Pumas.

El ganador de Rayados vs Pachuca avanzará a Cuartos de Final, enfrentándose al América. El perder de ese partido, se enfrentará ante el ganador del Juárez vs Pumas. Mientras que el perder del partido entre los potros y los universitarios, quedará eliminado de la fase final.

Los encuentro entre Rayados vs Pachuca y Juárez vs Pumas se jugarán el Sábado 26 o domingo 27 de abril de 2025, dependiendo de lo que decida cada equipo.

Mientras que el tercer encuentro se jugará el Sábado 3 o domingo 4 de mayo de 2025.

Es importante recordar que los partidos se disputan a un solo juego en el estadio del equipo mejor posicionado en la tabla.

Partidos de Cuartos de Final

Los encuentros de Cuartos de Final ya definidos son el Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa. La Máquina jugará ante la fiera, el encuentro de ida tendrá varias bajas en ambos equipos pues los celestes no podrán contar con Willer Ditta y los panzas verdes no contarán con James.

Por su parte, Tigres y Necaxa se verán las caras en un enfrentamiento que puede ser bastante cerrado por el nivel que han mostrado ambos equipos.