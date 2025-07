¡EN VIVO y GRATIS! Todos los partidos de la Fase de Grupos de la Leagues Cup que transmitirá TV Azteca

El martes 29 de julio del 2025, arranca la Leagues Cup 2025 con la jornada 1 de la Fase de Grupos. La primera fase (Fase de Grupos) se disputará del 29 de julio al 7 de agosto, consta de 54 partidos y hay algunos juegos que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete.

Los juegos de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025 que podrás ver en el canal de Azteca Siete totalmente EN VIVO y GRATIS son un total de ocho encuentros.

Para la jornada 1 de la Fase de Grupos de la Leagues Cup , los juegos que podrás ver son: NYC FC vs Puebla, Mazatlán vs LAFC y Seattle Sounders vs Cruz Azul.

New York City FC vs Puebla

Lugar: Sports Illustrated Stadium, Harrison, New Jersey

Hora: 18 horas tiempo del centro de México

LAFC vs Mazatlán FC

Lugar: BMO Stadium, Los Ángeles, California

Hora: 20:30 horas tiempo del centro de México

Seattle vs Cruz Azul

Lugar: Lumen Field

Hora: 20:30 horas tiempo del centro de México

Para la Jornada 2, los juegos que podrás ver por el canal de Azteca Siete son: Mazatlán vs Houston, Tigres vs San Diego y Orlando City vs Atlas.

Mazatlán vs Houston

Lugar: Shell Energy

Hora: 18:30 horas tiempo del centro de México

Tigres vs San Diego

Lugar: Snapdragon

Hora: 21 horas tiempo del centro de México

Orlando City vs Atlas

Lugar: Exploria Stadium

Hora: 16:00 horas tiempo del centro de México

¡Tenemos la Leagues Cup! ⚽🙌



No te pierdas los partidos del torneo internacional con la mejor transmisión. Además, Azteca Deportes te ofrece boxeo de alto calibre y el beisbol de la LMB en la recta final. pic.twitter.com/Hjry3sSP9y — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2025

Para la Jornada 3, los juegos que podrás ver por el canal de Azteca Siete son: Montreal vs Puebla y Tigres vs LAFC.

Montreal vs Puebla

Lugar: Estadio Saputo

Hora: 18:00 horas tiempo del centro de México

Tigres vs LAFC

Lugar: Banc of California

Hora: 20:30 horas tiempo del centro de México

Te puede interesar: ¡Van con “refuerzo” EUROPEO! La convocatoria de Cruz Azul para la Leagues Cup 2025

El formato de la Leagues Cup

La nueva edición de la Leagues Cup, reúne a los mejores clubes de la Liga BBVA MX y la Major League Soccer (MLS) en la que participarán 36 equipos, 18 del futbol mexicano y 18 de la MLS que fueron seleccionados por su desempeño en la temporada 2024.

El torneo tendrá un total de 62 partidos. La primera fase se disputará del 29 de julio al 7 de agosto, consta de 54 partidos. Los equipos serán divididos en dos regiones: Este y Oeste, cada equipo jugará tres partidos, no habrá empates: en caso de igualdad tras 90 minutos, se definirán puntos extra en penales. Terminan avanzando los cuatro mejores clubes de cada liga (Este y Oeste), para disputar los cuartos de final.