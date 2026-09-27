Partidos de la Fecha FIFA HOY domingo 27 de septiembre: juegos internacionales, horario y hora para ver en VIVO

La emoción del futbol internacional se apodera este domingo 27 de septiembre de 2026 con una cartelera estelar correspondiente a la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League. Las selecciones del viejo continente saltan a la cancha para disputar la segunda jornada de la fase de grupos, prometiendo duelos llenos de intensidad, urgencia de puntos y revanchas que acaparan los reflectores del balompié internacional.

México vs Colombia | Resumen y Goles | Highlights | AMISTOSO | SEPTIEMBRE 2026

Partidos de la UEFA Nations League:

Liga A

La acción matutina arranca a las 10:00 horas (tiempo del centro de México) con dos frentes cruciales. En el imponente Parken Stadium, Dinamarca recibe a Gales en un choque de necesitados tras caer por la mínima diferencia en sus respectivos debuts. Los daneses buscan calmar las aguas internas tras las críticas tácticas surgidas en su vestidor, haciendo valer una sólida localía frente a unos combativos dragones galeses.

Simultáneamente, en el Stadion Rajko Mitić, Serbia se mide ante los Países Bajos. El combinado balcánico aspira a hacer pesar su infierno local ante una renovada y peligrosa Oranje comandada por el español Xavi Hernández, mandando a la cancha un planteamiento sumamente ofensivo liderado por figuras de talla mundial en busca de la victoria en el Grupo B.

El menú futbolístico continúa por la tarde, a partir de las 12:45 horas, con otros dos partidazos imperdibles. En el WWK Arena, Alemania se enfrenta a Grecia. El cuadro germano regresa ante su gente con la obligación de imponer condiciones y desplegar su jerarquía frente a un bloque helénico que suele complicar los partidos mediante un orden defensivo férreo y transiciones rápidas.

En paralelo, el Ullevaal Stadion será el escenario del vibrante Noruega contra Portugal. Los nórdicos, impulsados por su imponente poderío ofensivo, intentarán frenar a la siempre imponente escuadra lusa en un duelo de pronóstico reservado que promete emociones constantes en ambas áreas y goles al por mayor. Un gran duelo de goleadores se vivirá en la cancha, Erling Haaland y Cristiano Ronaldo.

Liga B

Austria vs Kosovo

Israel Irlanda

Liga D

Lituania vs Azerbaiyán

Gibraltar vs Andorra

Concacaf Nations League:

Liga A

Haití vs Costa Rica (17:00 horas)

Curazao vs Nicaragua (18:00 horas)

Trinidad y Tobago vs República Dominicana (19:00 horas)

Liga B