Partidos de la Fecha FIFA miércoles 30 de septiembre: juegos internacionales, horario para ver en VIVO

Este miércoles 30 de septiembre continua la Fecha FIFA donde la UEFA Nations League y la Concacaf Nations League tendrán descanso en sus actividades y solamente habrá partidos amistosos y encuentros de la UEFA Champions League Femenil.

México vs Perú: GOLES, ATAJADAS y lo mejor de un PARTIDAZO | Resumen

México Sub-20 vs España Sub-20 (12:30 horas)

La exigencia internacional toca a la puerta de las futuras estrellas del futbol. La Selección Mexicana Sub-20 afronta un examen de máxima exigencia al medirse ante su similar de España en un atractivo encuentro amistoso de preparación.

Las acciones se llevarán a cabo en las instalaciones del Estadio Cerro del Espino (Situado en la Ciudad Deportiva de Atlético de Madrid), con el silbatazo inicial programado para las 12:30 horas. El combinado azteca busca fogueo y carácter ante un rival europeo de jerarquía, probando variantes tácticas y consolidando el talento joven que apunta a relevar a la mayor en el corto plazo.

Argentina vs Bolivia (18:00 horas)

La subcampeona del mundo, Argentina, se enfrenta a un renovado combinado de Bolivia en un atractivo partido amistoso de preparación que promete emociones intensas.

El partido se jugará en el Estadio Mario Alberto Kempes, ubicado en Cordoba, Argentina, con el silbatazo inicial programado para las 18:00 horas. La Albiceleste buscará afinar su maquinaria táctica y deleitar a su afición con destellos de su jerarquía internacional, probando variantes en su alineación estelar. Por su parte, la Verde llega con la ilusión de plantar cara y medir fuerzas ante uno de los rivales más poderosos del planeta, apostando por el orden defensivo y la velocidad en contragolpes para dar la campanada en territorio argentino.

Partidos de la Champions League Femenil

Este miércoles se juega la Jornada 2 de la Fase de Liga y es tos son los encuentros que se jugarán: