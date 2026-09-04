Alan Mozo se suma a la lista: otros 6 jugadores que han jugado para más de dos grandes de México

Se hizo oficial la llegada de Alan Mozo al Cruz Azul. El lateral derecho dejó al Pachuca para incorporarse a La Máquina y completó así su paso por tres de los cuatro grandes de la Liga BBVA MX, después de haber defendido anteriormente las playeras de Pumas UNAM y Chivas de Guadalajara.

Cruz Azul podría tener una baja, pero mientras la situación se define, el club concretó uno de los movimientos más esperados en el mercado. Mozo ahora forma parte de un grupo reducido de futbolistas que han defendido a tres de los equipos considerados grandes del futbol mexicano, aunque ninguno ha conseguido jugar con los cuatro.

|Cruz Azul

Alan Mozo ha jugado en tres grandes de México

Alan Mozo comenzó su carrera profesional con Pumas UNAM y posteriormente llegó a Chivas. Después de un breve periodo con Pachuca, el defensor fue anunciado como nuevo jugador de Cruz Azul.

Los otros jugadores que han vestido tres playeras de los grandes

1- Francisco Palencia: El delantero surgió de las fuerzas básicas de Cruz Azul antes de pasar por Chivas. En 2007 llegó a Pumas, donde conquistó los títulos del Clausura 2009 y Clausura 2011.

Francisco Palencia

2- Israel López: El mediocampista se formó en Pumas UNAM y posteriormente fichó por Chivas en 2001. Más adelante tuvo dos etapas con Cruz Azul.

TE PUEDE INTERESAR:



3- Gonzalo Pineda: El exmediocampista debutó profesionalmente con Pumas en 2003 y fue parte del bicampeonato de 2004. Después llegó a Chivas, donde ganó el Apertura 2006, y en 2010 se incorporó a Cruz Azul.

Gonzalo Pineda

4- Israel Castro: Tras una larga etapa con Pumas, el volante pasó a Cruz Azul en 2011. Posteriormente defendió los colores de Chivas entre 2014 y 2016, periodo en el que conquistó la Copa MX del Apertura 2015.

Israel Castro

5- Erick 'Cubo' Torres: El atacante debutó en Primera División con Chivas y posteriormente tuvo un paso por Cruz Azul. En 2018 se incorporó a Pumas UNAM para completar su recorrido por tres de los grandes.

Erick Torres

6- Uriel Antuna: El extremo tuvo una etapa con Chivas antes de convertirse en jugador de Cruz Azul. Después pasó por Tigres UANL y posteriormente llegó a Pumas UNAM.

|MEXSPORT

Ningún jugador ha vestido las cuatro camisetas

Ningún jugador ha conseguido defender oficialmente las camisetas de los cuatro grandes: Club América, Chivas de Guadalajara, Cruz Azul y Pumas UNAM.

