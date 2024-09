Los partidos de este viernes 20 de septiembre en la Liga BBVA MX

Tras la Doble Jornada del Futbol Mexicano, este viernes 20 de septiembre arranca la Fecha 9 del Apertura 2024. Este día la actividad se divide en dos encuentros: el Puebla vs Pachuca y en Atlas ante Querétaro, escuadras que buscarán sumar para en el inicio de la segunda mitad del torneo puedan empezar a soñar con meterse a la Fase Final del balompié nacional.

Posteriormente a dichos encuentros, el sábado habrá otros cuatro partidos, donde destaca el Cruz Azul vs Chivas, que se jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde el Rebaño Sagrado arriba con una victoria, y la Máquina tras caer por primera vez en el torneo, por lo que unos buscarán seguir con el buen paso y otros darle la vuelta a la página.

El resto de partidos de la Jornada 9 del Apertura 2024 de la Liga MX

Serán siete duelos lo que se jueguen entre sábado y domingo, para así llegar a la mitad del Apertura 2024:

Sábado 21 septiembre

León vs Atlético San Luis

Rayados vs Mazatlán

Necaxa vs América

Cruz Azul vs Chivas

Domingo 21 septiembre

Pumas vs Xolos

Santos vs Toluca

FC Juárez vs Tigres