Los partidos de hoy martes 26 de noviembre en la Champions League

Este martes 26 de noviembre del 2024, regresa la actividad de la Champions League con los partidos de la fecha 5. Se van a disputar un total de nueve partidos hoy y la actividad arranca desde las 11:45 am tiempo del centro de México con encuentros bastante llamativos.

Los primeros dos juegos que puedes disfrutar en punto de las 11:45 am tiempo del centro de México son: Sparta Praga vs Atlético de Madrid y Slovan Bratislava vs Milan.

En punto de las 14 horas tiempo del centro de México, arrancan siete encuentros, los cuales son: Young Boys vs Atalanta, Sporting CP vs Arsenal, Bayern Leverkusen vs Red Bull Salzburgo.

Los partidos más llamativos de Champions League

Entre los más llamativos se encuentra:

Manchester City vs Feyenoord, encuentro bastante interesante por el regreso de Santiago Giménez a la convocatoria tras ser baja del equipo por lesión y el mal momento que vive el City. Aun se desconoce si el mexicano tendrá minutos en el partido.

Barcelona vs Brest ambos equipos están en la lucha por el primer lugar de la tabla. El Brest llega sin conocer la derrota en Champions League.

Inter Milan vs RB Leipzig, el conjunto italiano puede dormir en la cima de la tabla si consigue la victoria.

Bayern Munich vs PSG: Encuentro cerrado entre dos equipos con plantillas llenas de buenos jugadores y con la necesidad de sumar puntos. Quedando tres fechas más por disputarse, se les podría complicar si clasificación.

