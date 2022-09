Partidos de hoy de la Champions League martes 6 de septiembre

Este martes 6 de septiembre, finalmente regresa el torneo más importante a nivel de clubes, la Champions League. Después de una larga espera y una serie de emocionantes partidos en los playoffs, hoy tendremos un total de ocho partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos.

El partido que luce más interesante para este día será el PSG vs Juventus desde el Parque de los Príncipes de la capital de Francia.

También sobresale la actividad del Real Madrid en su visita a Escocia para enfrentar al Celtic de Glasgow y el debut de Erling Haaland con el Manchester City en este certamen.

Partidos de hoy de la Champions League

-Dinamo Zagrev vs Chelsea | 11:45 horas, tiempo de México

-Borussia Dortmund vs Copenhague | 11:45 horas, tiempo de México

-Benfica vs Maccabi Haifa | 14:00 horas, tiempo de México



-Sevilla vs Manchester City| 14:00 horas, tiempo de México

-RB Salzburg vs Milan | 14:00 horas, tiempo de México

-Celtic vs Real Madrid | 14:00 horas, tiempo de México

-RB Leipzig vs Shakhtar Donetsk | 14:00 horas, tiempo de México

-PSG vs Juventus | 14:00 horas, tiempo de México

¿Cuándo juegan los mexicanos en la Champions League?

Durante el primer día de la Champions League no tendremos participación de mexicanos, pero el miércoles 7 de septiembre, los tres jugadores aztecas comenzarán su camino en el torneo más importante a nivel de clubes en el planeta.

El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez recibirán al Rangers de Escocia a las 11:45, tiempo de México, en la actividad del grupo A, mientras que el Chucky Lozano y el Napoli chocarán ante el Liverpool a las 14:00 horas.

Cabe recordar que los dos equipos de los futbolistas aztecas están instalados en el mismo sector, por lo que se enfrentarán entre sí en la jornada 3 y 4.