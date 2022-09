Partidos de hoy de la Champions League miércoles 7 de septiembre

México. Continúa la primera fecha de la Champions League este miércoles con ocho encuentros Eintracht vs Sporting, Tottenham vs Marsella, Brujas vs Bayer Leverkusen, Atlético Madrid vs Porto, Ajax vs Rangers y los esperados duelos entre Barcelona vs Viktoria Plzen, Inter vs Bayern Munich y Napoli vs Liverpool.

Barcelona vs Viktoria Plzen

Un Barcelona con ilusiones renovadas inicia la Champions League recibiendo a la ‘cenicienta’ del Grupo C, el Viktoria Pilsen.

El nuevo proyecto del conjunto azulgrana, liderado por Xavi Hernández en el banquillo y por Robert Lewandowski en el terreno de juego, ha generado grandes expectativas en este inicio de curso.

Pero ahora deberá refrendarlas en su estreno en la máxima competición continental, donde hace ya demasiados años que encadena fracasos y decepciones que le ha relegado a un segundo escalafón en el ránking de los equipos más temidos de Europa.

Inter vs Bayern Munich

Inter de Milán recibe al campeón de la Bundesliga Bayern Munich en un encuentro dl Grupo C.

Los dos equipos, junto al Barcelona, son los favoritos para avanzar a la siguiente fase de la Champions League y es importante sacar un buen resultado en este debut del torneo. Bayern ya no cuenta con su máximo goleador Robert Lewandowski, pero en sus filas ingresó a Sadio Mané y hasta el momento no han extrañado al goleador polaco.

Napoli vs Liverpool

El mexicano Hirving Lozano y el nigeriano Victor Osihmen, dudas hasta el último minuto por molestias, entraron finalmente en la convocatoria del Napoli para enfrentar al Liverpool en la cancha del estadio Diego Armando Maradona.

El italiano Luciano Spalletti, entrenador del conjunto ‘azzurri’, podrá contar con dos de sus seguros para la ofensiva, que por dolencias diferentes fueron duda hasta esta misma mañana. Por su parte, Liverpool buscará comenzar con el pie derecho el torneo, luego que en la Premier League no ha comenzado como lo esperaba Jürgen Klopp.

Ajax vs Rangers

Otros mexicanos que tendrán acción este día son Edson Álvarez y Jorge Sánchez con el equipo del Ajax que recibe en su cancha al Rangers de Escocía en partido correspondiente al grupo A de la Champions League. La escuadra de la Eredivisie sale como favorito para llevarse los tres puntos.