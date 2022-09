Partidos de hoy de la Fecha FIFA: Martes 27 de septiembre del 2022

Este martes 27 de septiembre se juega la última Fecha FIFA antes del Mundial de Qatar 2022, donde los equipos podrán contar en su totalidad con los elementos que apuntan a ser elegidos en la lista final de sus selecciones. Hoy tendremos un día lleno de actividad, con grandes partidos, incluido el México vs Colombia.

Además de la selecciones clasificadas al Mundial, varios países que no participarán en la justa se beneficiarán con estos enfrentamientos para ir mejorando su nivel y mantenerse en competencia.

México 1-0 Perú | Resumen | Amistoso rumbo a Qatar 2022

Te puede interesar: México vs Colombia EN VIVO | Horario y dónde ver el partido amistoso

Cabe resaltar que estos encuentros amistosos los disputarán únicamente los equipos de las confederaciones de Concacaf, Conmebol, CAF y AFC ya que las selecciones europeas están jugando la UEFA Nations League, que nació con el objetivo de que la afición siguiera una nueva competencia.

Los ojos estarán puestos en selecciones como Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, México, Costa Rica, Canadá y Estados Unidos que buscarán afinar los últimos detalles en su preparación rumbo al Mundial de Qatar 2022.

¿Cuáles son los partidos de esta Fecha FIFA?

-Japón vs. Ecuador | 6:55 horas, tiempo de México

-Emiratos Árabes Unidos vs. Venezuela | 10:00 horas, tiempo de México

-Canadá vs. Uruguay | 11:00, tiempo de México

-Chile vs. Qatar | 12:00, tiempo de México

-Arabia Saudita vs. Estados Unidos | 13:00 horas, tiempo de México

-Brasil vs. Túnez | 13:30 horas, tiempo de México

-Portugal vs España | 13:45 horas, tiempo de México

-Noruega vs Serbia | 13:45 horas, tiempo de México

-Ucrania vs Escocia | 13:45 horas, tiempo de México

-Suiza vs República Checa | 13:45 horas, tiempo de México

-Suecia vs Eslovenia | 13:45 horas, tiempo de México

-Irlanda vs Armenia | 13:45 horas, tiempo de México

-Kosovo vs Chipre | 13:45 horas, tiempo de México

-Grecia vs Irlanda del Norte | 13:45 horas, tiempo de México

-Albania vs Islandia | 13:45 horas, tiempo de México

-Marruecos vs. Paraguay | 14:00 horas, tiempo de México

-Nicaragua vs. Ghana | 15:00 horas, tiempo de México

-Argentina vs. Jamaica | 18:30 horas, tiempo de México

-Perú vs. El Salvador | 17:00 horas, tiempo de México

-México vs. Colombia | 21:00 horas, tiempo de México

Te puede interesar: La posible alineación de la Selección Mexicana frente a Colombia

¿A qué hora y en dónde ver el juego México vs Colombia?

El partido entre México y Colombia podrás verlo en vivo a través de la señal de Azteca Deportes, mediante todas nuestras plataformas, a partir de las 21:00 horas, tiempo de México.